Hamilton dicht bij nieuw Mercedes-contract: 'Geen contact met Ferrari'

Lewis Hamilton is dicht bij een nieuwe overeenkomst met Mercedes. De zevenvoudig wereldkampioen verwijst geruchten over een stap naar Ferrari naar het rijk der fabelen.

"Ik denk dat mensen verveeld raakten, omdat die race in Imola vorige week niet doorging. Dus toen werd dat verhaal maar geschreven", verklaarde Hamilton donderdag in Monaco het artikel van de Daily Mail waarin hij aan het Italiaanse team werd gelinkt. "De schrijver van dat stuk zit hier in de zaal", voegde de Brit er op een persconferentie aan toe.

Hamiltons zaakwaarnemers zijn al enige tijd met Mercedes in onderhandeling over een nieuwe verbintenis. Zijn huidige tweejarige contract loopt dit seizoen af. "Normaal gesproken deed ik deze gesprekken altijd zelf, maar dat vond ik vrij stressvol. Nu wordt het voor me gedaan. En we zijn er bijna."

Voor de 38-jarige Engelsman was het logisch dat de geruchten rond Ferrari nu rondgingen. "Als je in onderhandeling bent, zijn er altijd speculaties. Maar zolang je het niet van mij hoort, is dat alles wat het is. Er is geen contact met Ferrari geweest."

'We zijn nog steeds een kampioensteam'

De huidige vorm van Mercedes schrikt Hamilton niet af. "Ik denk dat we nog steeds een kampioensteam zijn. We hebben alleen de verkeerde auto door foute beslissingen in de laatste twee jaar. Maar het team werkt hard, we hebben deze week een update van de auto."

Eigenlijk stond deze update al voor Imola gepland. De W14 heeft nieuwe sidepods die meer overeenkomen met de rest van het veld. Ook is er een nieuwe vloer en een nieuwe voorwielophanging die meer op die van de succesvolle Red Bull lijkt.

"Ik baalde er daarom wel van dat race vorige week niet doorging, want ik wilde de nieuwe onderdelen graag proberen", vertelde de ongeduldige Hamilton. "We hebben ze nu hier in Monaco, al is dit geen ideaal circuit voor updates. Hopelijk hebben we volgende week in Barcelona een beter beeld."