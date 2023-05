Verstappen verwacht sterk Ferrari en Aston Martin in krappe straten Monaco

WK-leider Max Verstappen gaat als favoriet de Grand Prix van Monaco in, maar verwacht zelf dat Ferrari en Aston Martin hem veel tegenstand bieden op het krappe stratencircuit. De baan in Monte Carlo is zijn Red Bull niet op het lijf geschreven.

"Ik denk vooral dat Charles Leclerc hier een grote concurrent is", zei Verstappen donderdag in Monte Carlo.

"Carlos Sainz is hier ook altijd snel, normaliter past deze baan goed bij de Ferrari. En de Aston Martin is goed in langzame bochten, maar niet zo goed op rechte stukken. Dus misschien komt ze dat hier goed uit en zitten ze dichtbij."

Verstappen wijst vooral op het grote belang van de kwalificatie, omdat het zondag in de race lastig inhalen is. Beginnen van poleposition geeft dus een grote kans op de zege. "En de snelheid over één ronde is niet ons sterkste punt, al hebben we wel een paar poles gepakt dit jaar."

'Ik moet meteen snel zijn in Q3'

De afgelopen twee edities van de race had Verstappen geen kans op de poleposition doordat respectievelijk Leclerc en zijn eigen teamgenoot Sergio Pérez crashten in hun slotpoging. "Dat gebeurt helaas, en meestal niet met opzet", zei Verstappen lachend.

Regels om deze situaties te voorkomen zijn er nog niet. "Er is nog geen overeenstemming over wat eraan moet gebeuren. Wat mij betreft mag iedereen bij een rode vlag zijn ronde afbreken", stelde Verstappen. "Je ziet in andere klassen ook dat er regels voor zijn, maar het lijkt erop dat de FIA er niet snel wat aan wil doen."

Voor de Nederlander is de oplossing duidelijk. "Als ik meteen in mijn eerste ronde van Q3 snel ben, heb je er geen last van. Je moet ermee dealen, want dit gebeurt niet alleen in Monaco. Ook op andere circuits."

Verstappen heeft voorkeur voor droge zondag

Vorig jaar begon de uiteindelijk winnaar Pérez niet op poleposition. De Mexicaan profiteerde met een goede strategie van de chaos in de regen. Ook Verstappen wist daardoor een plekje te winnen. Toch heeft hij liever dat het zondag droog blijft.

"Ik vind het niet erg om in de regen te rijden. Vorig jaar begonnen we hier ook op een kletsnatte baan, maar het is al chaotisch genoeg dit weekend. Dus een normaal droog weekend zou wel lekker zijn."