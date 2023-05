Nyck de Vries voelt geen extra druk voor GP Monaco: 'Ik lees alle verhalen niet'

Voor Nyck de Vries is de Grand Prix van Monaco komend weekend een race als elke andere. Over de positie van de AlphaTauri-coureur werd de afgelopen weken veel gezegd en geschreven, maar de Nederlander sloot zich er voor af.

"Het draait al vanaf het begin van het seizoen om presteren. Dus misschien lijkt het voor de media alsof er nu meer druk is, maar voor mij is er niets anders dan normaal", stelde een ontspannen De Vries donderdag in de haven van Monte Carlo.

De Nederlander heeft sinds zijn debuut in Bahrein moeite om indruk te maken in de langzame AlphaTauri. De afgelopen weken verschenen er diverse verhalen dat de Fries onder druk staat. Hij zou volgens Red Bull-baas Helmut Marko snel moeten presteren, al nuanceerde de Oostenrijker dat later zelf.

De uitspraken van Marko waren de hoofdaanleiding voor de verhalen rond De Vries. Die heeft daar geen problemen mee. "Uiteindelijk draait het ook om presteren, zo werkt deze industrie. Iedereen heeft het recht om zijn mening te uiten. Voor mij is dat niets nieuws. Ik kan alleen maar mijn best doen."

Wel geeft de 28-jarige coureur toe dat hij te veel fouten heeft gemaakt. "Daar ben ik heel reëel in, ik ben zelfkritisch. En ik kan het dus alleen maar erkennen."

Toch leken fouten die De Vries maakte hem zwaar te worden aangerekend, terwijl alle Formule 1-rookies standaard een paar keer de mist ingaan. De Nederlander laat in het midden of hij minder krediet heeft. "Het is niet aan mij of ik ze wel of niet mag maken. Ieder mens maakt fouten en ik ben ook maar een mens."

Buitenwacht moet ook naar achterliggende redenen kijken

Tijdens alle beschouwingen over zijn presteren kwam ook voorbij dat De Vries relatief de grootste achterstand heeft op zijn teamgenoot in racetempo. De AlphaTauri-coureur haalt zijn schouders erover op.

"Het zou prima kunnen dat ik op papier een grote achterstand heb op Yuki Tsunoda. Maar dat doet me helemaal niets, want ik weet wat er tijdens die races is gebeurd. Ik heb niet het gevoel dat ik tekortkwam. Neem Melbourne, daar reed ik 90 procent van de race op de verkeerde band met schade. In Bahrein ben ik niet gestopt tijdens de virtual safetycar. Zo kan ik wel doorgaan."

De Vries vindt dat de buitenwacht ook in de spiegel moet kijken omdat achterliggende redenen vaak over het hoofd worden gezien. "Dit zijn de basiscs van racen. Dan heb ik het niet over updates of zo, of andere kleine dingen die het kunnen beïnvloeden. Als je ziet dat het hele veld op een andere band rijdt, dan kun je dat rekensommetje makkelijk maken. Daarom doet het me ook niet zo veel, want ik weet wat ik heb gedaan. Wat de rest dan vindt of zegt, is aan hen."

Een lachende Nyck de Vries in Monaco. Foto: Getty Images

Geen extra druk door krappe straten van Monaco

Toch kijkt De Vries vooral naar zichzelf. Hij legt zichzelf veel druk op om te laten zien wat hij in huis heeft. "Dat is me tot nu toe nog niet gelukt. Dan ben je soms wat te ongeduldig en te eager om jezelf te bewijzen. Maar het werk op het circuit voelt niet anders dan anders en dat is uiteindelijk het enige dat ik kan beïnvloeden."

De krappe straten van Monaco zijn voor De Vries dan ook geen aanleiding om nog meer druk te voelen. "Ik moet het weekend gewoon stap voor stap opbouwen. Het heeft geen zin om de eerste ronde al bovenaan te staan, want dat brengt je uiteindelijk niks."

"Normaliter is de top vijf teams hier gewoon hetzelfde. Maar soms zit er wat verschil in, dus hopelijk kunnen we hier net boven het middenveld uitsteken en profiteren van andermans fouten", blikte hij vooruit op het raceweekend. "Een heel goed rondje kan je hier wel naar de juiste kant van de grid brengen."

De Vries is zondagavond tevreden als hij een solide weekend heeft kunnen draaien en in de buurt van de punten kwam. "En hopelijk ook een keer echt punten scoren", voegde hij toe. "Het draait om vertrouwen opbouwen en dan hopen dat het meezit."