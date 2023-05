Dit weekend staat in de straten van Monte Carlo de Grand Prix van Monaco op het programma. Coureur Ho-Pin Tung blikt vooruit op de race in het prinsdom.

Wat is het geheim om een goede ronde in Monaco te kunnen rijden?

"Monaco is van alle races op de F1-kalender veruit het krapste stratencircuit. Er zijn bijna geen uitloopzones en een foutje wordt hier harder dan waar dan ook afgestraft. Op de andere circuits staat de vangrail vaak meters van de apex - het punt waar je met de auto de binnenkant van de bocht raakt. En is er bij het uitkomen van een bocht ruimte naast de kerbstone. Hier staat de vangrail in veel cruciale bochten tegen de apex aan en bij het uitkomen van de bocht letterlijk direct op de kerbstone. Voor een goede rondetijd moet je als coureur zo dicht mogelijk langs de vangrail rijden. Tegelijkertijd brengt dat natuurlijk ook een risico met zich mee."

"Wat ook interessant is aan Monaco is dat het voor een stratencircuit relatief glad is. Normaal is het asfalt op stratencircuits altijd erg onregelmatig. In Monaco ziet dat er op tv ook zo uit, maar die hobbels zijn eigenlijk voornamelijk op de rechte stukken. Daar ga je volgas overheen en je kan er omheen rijden. Eigenlijk heb je daar niet zoveel last van. Er zijn ook behoorlijk wat hoogteverschillen en sommige bochten hebben banking, daar loopt het asfalt schuin en is de grip nog beter."

Tijdschema GP Monaco Vrijdag 13.30-14.30 uur: Eerste vrije training

Eerste vrije training Vrijdag 17.00-18.00 uur: Tweede vrijdag training

Tweede vrijdag training Zaterdag 12.30-13.30 uur: Derde vrije training

Derde vrije training Zaterdag 16.00-17.00 uur: Kwalificatie

Kwalificatie Zondag 15.00 uur: Race

De concurrenten van Red Bull hebben deze Grand Prix met rood op de kalender omcirkeld. In hoeverre maken de andere teams ook daadwerkelijk een kans om de race in Monte Carlo te winnen?

"Monaco is eigenlijk een op zichzelf staande race, omdat het een totaal ander circuit is dan alle andere circuits. Bij alle andere circuits moeten de teams een compromis zien te vinden tussen downforce en drag, de luchtweerstand. In Monaco hechten de teams geen waarde aan drag, omdat de topsnelheid hier minder van belang is. Hoe meer downforce de auto heeft, des te beter het is."

"Er zijn altijd auto's die door het ontwerp al intrinsiek meer downforce hebben, maar dat hoeft niet meteen te betekenen dat deze auto's ook daadwerkelijk beter zijn. Grote vleugels en andere aanpassingen op de auto's gaan we zien, maar tot na de eerste vrije trainingen moeten we afwachten hoe de verhoudingen zullen zijn."

"Er wordt gezegd dat er op stratencircuits meer kansen zijn voor andere teams om te winnen. Je kunt het vergelijken met wanneer er regen wordt voorspeld, ook dan is het op voorhand iets minder voorspelbaar. Dat komt doordat er dan meer factoren zijn die roet in het eten kunnen gooien. Tegelijkertijd kan een team als Red Bull zich in het huidige seizoen veel makkelijker aan de omstandigheden aanpassen dan bijvoorbeeld Ferrari."

"Ik denk niet dat de verhoudingen dit weekend rigoureus anders zullen zijn. Eigenlijk draait alles erom dat je een vrije ronde met weinig fouten kunt rijden in de kwalificatie. Dat is natuurlijk gemakkelijker gezegd dan gedaan. De kunst is om je banden voor die ene ronde goed in het optimale prestatiewindow te krijgen. Coureurs zijn constant bezig een gat te creëren om maar genoeg ruimte voor een vrije ronde te krijgen. Daardoor rijden ze soms gedwongen langzamer dan ze zouden willen in hun outlap. Die is sowieso al heel erg kort, maar daardoor krijgen de coureurs dus nog minder de mogelijkheid om energie in de band te krijgen."

Sergio Pérez schreef vorig jaar de Grand Prix van Monaco op zijn naam. Foto: Reuters

Volgens Sergio Pérez is Monaco een van zijn favoriete circuits. Vorig jaar won hij hier ook de race. Wat verwacht je van hem dit weekend?

"Het is moeilijk uit te leggen hoe dat in het hoofd van een coureur precies werkt. Iedere rijder heeft zijn voorkeur als het om circuits gaat. Het heeft met een bepaald gevoel te maken waardoor je op sommige circuits net iets meer risico durft te nemen, iets meer kan pushen zonder dat dit tot extra fouten leidt en daardoor harder gaat."

"Pérez heeft dat met Monaco, maar tegelijkertijd denk ik dat dat gevoel bij Max Verstappen hetzelfde is. Door de kwalificatie van vorig jaar was de uitslag van de race misschien ook een beetje vertekend. De kwalificatie is in Monaco belangrijker dan waar dan ook. En vertrouwen blijft ook hier cruciaal. Dat moet snel op orde zijn."

Over vertrouwen gesproken, Nyck de Vries staat onder druk bij AlphaTauri en kan wel een goed resultaat gebruiken. Is het voor hem dan juist een voordeel of een nadeel dat er dit weekend in Monaco wordt geracet?

"Ik denk dat deze fase met Europese circuits gunstig voor hem is. Daar zagen we al signalen van in Bakoe tijdens de vrije training, dat was ook een circuit dat hij goed kende. Hoewel hij daar door crashes geen goed weekend beleefde, was zijn snelheid toen veelbelovend."