Bekijk de WK-standen in de Formule 1 met Verstappen op de eerste plaats

Na twee wereldtitels gaat Max Verstappen ook dit seizoen aan de leiding in de strijd om het wereldkampioenschap in de Formule 1. Teamgenoot Sergio Pérez is zijn grootste concurrent, terwijl Red Bull Racing hard op weg lijkt naar het constructeurskampioenschap. Dit zijn de standen.

WK-stand coureurs Max Verstappen (Red Bull Racing) - 119 punten Sergio Pérez (Red Bull Racing) - 105 punten Fernando Alonso (Aston Martin) - 75 punten Lewis Hamilton (Mercedes) - 56 punten Carlos Sainz (Ferrari) - 44 punten George Russell (Mercedes) - 40 punten Charles Leclerc (Ferrari) - 34 punten Lance Stroll (Aston Martin) - 27 punten Lando Norris (McLaren) - 10 punten Pierre Gasly (Alpine) - 8 punten Nico Hülkenberg (Haas) - 6 punten Esteban Ocon - (Alpine) - 6 punten Valtteri Bottas (Alfa Romeo) - 4 punten Oscar Piastri (McLaren) - 4 punten Zhou Guanyu (Alfa Romeo) - 2 punten Yuki Tsunoda (AlphaTauri) - 2 punten Kevin Magnussen (Haas) - 2 punten Alexander Albon (Williams) - 1 punt Logan Sargeant (Williams) - 0 punten Nyck de Vries (AlphaTauri) - 0 punten