Tijdschema GP Monaco: Wanneer komen Verstappen en De Vries in actie?

Na de afgelaste Grand Prix van Emilia-Romagna strijkt het Formule 1-cirus komend weekend neer in Monaco. Bekijk hier wanneer Max Verstappen en Nyck de Vries in actie komen.

De laatste editie in Monaco werd gewonnen door Sergio Pérez. De Mexicaan liet in een regenachtige race Carlos Sainz en Max Verstappen achter zich. Verstappen won in 2021 voor het eerst de Grand Prix van Monaco.

WK-leider Verstappen heeft een voorsprong van veertien punten op teamgenoot Pérez. Op de derde plek staat Fernando Alonso met een achterstand van 44 punten op de Limburger. Aangezien de Grand Prix in Imola is afgelast, is de race in de dwergstaat de eerste in Europa van dit seizoen.