Gevolgen van afgelaste GP Imola: meer lucht voor motoren en budget

De afgelasting van de Grand Prix van Emilia-Romagna dit weekend heeft ook gevolgen voor de rest van het Formule 1-seizoen, dat nu in totaal 22 bestemmingen telt. NU.nl zet de belangrijkste consequenties op een rij.

Iets meer lucht in het budgetlimiet

De bugetlimiet voor 2023 bedraagt 127,1 miljoen euro gebaseerd op 23 Grands Prix, inclusief sprintraces. Nu valt er één weg, terwijl dat geen gevolgen heeft voor de budgethoogte.

De teams houden dus iets meer geld over, al zal het niet veel zijn. Transportkosten vallen bijvoorbeeld ook binnen de limiet, net als personeelskosten. De teams hadden de meeste spullen al naar Imola gebracht, waar de motorhomes in elkaar werden geschroefd terwijl het weer steeds slechter werd. Personeel moet uiteraard gewoon worden doorbetaald. Wel worden er minder reiskosten gemaakt, maar die vallen juist niét binnen de budgetlimiet.

Maar de auto's worden minder belast, waardoor er minder reserveonderdelen nodig zijn. Dus onder de streep besparen de teams wel wat geld door de afgelasting.

Nog meer ruimte in motorenreglement

Eind april is het motorenreglement verruimd. Daardoor kunnen de coureurs dit jaar van de belangrijkste onderdelen, zoals de verbrandingsmotor, turbo en MGU-H, straffeloos vier stuks gebruiken in plaats van drie.

Dat was vooral goed nieuws voor coureurs die al aardig op weg waren met hun motorenpool, zoals Charles Leclerc. Nu gaat er een race vanaf, wat honderden kilometers minder belasting op de motoronderdelen betekent. Ook hier komt dus iets meer lucht.

De pitbox van Max Verstappen in Imola. Foto: Getty Images

Logistieke puzzel anders gelegd

De teams hebben doorgaans twee sets van bijvoorbeeld garage-uitrusting en aankleding, dus veel spullen die in Imola aanwezig waren zouden direct doorgaan naar Barcelona. Het Red Bull van Max Verstappen heeft bijvoorbeeld in Monaco steevast een enorm glamoureus onderkomen op een vlot dat niet in Imola wordt gebruikt.

Formule 1-personeel heeft inmiddels weer toegang tot het circuit in Italië om alles af te breken. Mits er geen grote verkeersproblemen optreden door de nieuwe verwachte regen komt alles op tijd in Monaco, en zeker in Barcelona.

Updates in Monaco, of wachten tot Barcelona?

Meerdere teams hadden een flink updatepakket gepland voor de race op Imola, en dan met name Mercedes en Ferrari. Terwijl Ferrari in aanloop naar het weekend al liet doorschemeren dat hun nieuwe achterwielophanging waarschijnlijk pas in Barcelona over twee weken debuteert, moet Mercedes nu kiezen.

De volgende bestemming is namelijk Monaco, wat zo ongeveer de laatste plaats is waar een team een grote update wil doorvoeren. Dit circuit is een dusdanig vreemde eend in de bijt dat technici niet goed kunnen meten of de vernieuwingen het gewenste effect hebben en overeenkomen met de simulaties.

Toch zit Mercedes net als alle teams in een ontwikkelingstraject en dan betekent uitstel per saldo een vertraging van twee weken. Dus wellicht kiest de renstal van Lewis Hamilton en George Russell er toch voor om de nieuwe vloer, voorwielophanging en sidepods in Monte Carlo te introduceren.

Nieuwe kwalificatie-opzet uitgesteld

De Formule 1 zou dit weekend experimenteren met een aanpassing aan de kwalificatie. In Q1 was de harde band verplicht voor alle coureurs, in Q2 de mediums en in Q3 de softbanden. Dit experiment staat nog een keer gepland dit jaar, in Hongarije. Toch is het niet ondenkbaar dat de Formule 1 nog een andere race kiest om te experimenteren met deze bandenregels. Het reglement staat dit toe.

