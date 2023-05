F1-coureur Tsunoda helpt met opruimen van overstroomde straten in Italië

Formule 1-coureur Yuki Tsunoda heeft donderdag geholpen met het opruimen van het puin na de ernstige overstromingen in het noorden van Italië. In de getroffen stad Faenza stak de AlphaTauri-coureur de handen uit de mouwen.

In Faenza, de thuisbasis van zijn renstal AlphaTauri, werd de 23-jarige Japanner in een modderige straat gefilmd met een schep in zijn handen. Tsunoda plaatste woensdag al een tweet waarin hij mensen opriep om de bewoners in het getroffen gebied te helpen.

Teamgenoot Nyck de Vries liet donderdag weten dat hij vast heeft gezeten in het overstromingsgebied in de Italiaanse regio Emilia-Romagna. De Nederlandse Formule 1-coureur strandde dinsdagavond onderweg naar de fabriek van AlphaTauri.

De Vries was met de auto op weg naar de Italiaanse plaats Faenza voor een marketingdag van zijn renstal, maar de stad bleek te zijn overstroomd. De Nederlander kwam vast te zitten in een dorp in het noorden van Italië. "En het enige hotel was al volgeboekt", zei hij donderdag op Instagram.

Door heftige regenval zijn er in het noorden van Italië 23 rivieren buiten hun oevers getreden. De overstromingen hebben zeker veertien mensen het leven gekost. De organisatie van de Formule 1 vond het onverantwoord om de race in Imola komend weekend door te laten gaan.

De Formule 1 wordt volgende week hervat met de Grand Prix in Monaco. Een week later staat er weer een race op het programma. Dan strijkt de koningsklasse van de autosport neer in Barcelona.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.