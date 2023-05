F1-coureur De Vries zat vast in overstromingsgebied: 'Hotel werd noodopvang'

Nyck de Vries heeft vastgezeten in het overstromingsgebied in de Italiaanse regio Emilia-Romagna. De Nederlandse Formule 1-coureur strandde dinsdagavond onderweg naar de fabriek van zijn team AlphaTauri.

De Vries was met de auto op weg naar de Italiaanse plaats Faenza voor een marketingdag van zijn renstal, maar de stad bleek te zijn overstroomd. Ook zijn hotel was onbereikbaar, omdat de snelweg onder water stond.

En dus kwam De Vries vast te zitten in een onbekend dorp in het noorden van Italië. "En het enige hotel was al volgeboekt", vertelt De Vries donderdag op Instagram.

"Gelukkig was het team van McLaren daar eerder gestrand en een van hun monteurs was zo vriendelijk mij zijn kamer te geven. De volgende ochtend veranderde de lobby van het hotel in een noodopvang voor mensen die 's nachts uit hun huizen moesten vluchten."

Diezelfde ochtend kreeg De Vries te horen dat de Formule 1-race in Imola was afgelast. Hij besloot vervolgens aan de terugreis te beginnen. "Er was maar één mogelijke optie om naar huis te gaan en dat was via Florence."

"Na een avontuurlijke rit door de bergen, met hulp van lokale mensen en autoriteiten in verschillende dorpen, ben ik eindelijk veilig thuisgekomen. Het was echt hartverwarmend om te zien hoe iedereen naar elkaar omkeek. Mijn gedachten zijn bij degenen die nog steeds getroffen worden door deze tragedie."

1:08 Afspelen knop Dronebeelden tonen ondergelopen Formule 1-circuit in Italië

Ravage in Italië door overstromingen

Heftige regenval heeft in het noorden van Italië tot grote overstromingen geleid. In de regio zijn 23 rivieren buiten hun oevers getreden. Daarnaast registreerden de autoriteiten 280 aardverschuivingen en 400 geblokkeerde wegen, wat tot een grote ravage in de regio heeft geleid.

Volgens regionale functionarissen zijn inmiddels meer dan tienduizend mensen geëvacueerd. Het dodental was woensdagavond opgelopen tot zeker negen. Stefano Bonaccini, de regiopresident van Emilia-Romagna, zei woensdag tegen de Italiaanse zender LA7 dat in een periode van 36 uur een hoeveelheid regen is gevallen die normaal in zes maanden tijd valt.

De organisatie van de Formule 1 vond het onverantwoord om de race in Imola komend weekend door te laten gaan. Het is nog niet duidelijk of de Grand Prix op een later moment wordt ingehaald. Er is door het recordaantal races dit jaar weinig plek meer op de kalender.