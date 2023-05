Formule 1-baas Domenicali geraakt door ellende in thuisregio Emilia-Romagna

De ellende die heeft geleid tot de afgelasting van de Grand Prix van Emilia-Romagna, raakt Formule 1-baas Stefano Domenicali ook persoonlijk. De Italiaan groeide op in Imola, waar de race gehouden zou worden.

"Wat er is gebeurd in Imola en Emilia-Romagna is een drama", laat Domenicali woensdag na de afgelasting weten.

Het zag er lang naar uit dat de race dankzij een weersverbetering toch door kon gaan. Maar in de nacht van dinsdag op woensdag verslechterde de situatie in de regio alleen maar verder. Ook de paddock op het circuit liep deels onder. Elders liepen straten en huizen onder water en moesten mensen van daken worden gered met helikopters. Zeker acht mensen zijn om het leven gekomen.

De hulpverleners draaien overuren en kunnen daar geen Grand Prix midden in de regio bij gebruiken. Vanaf donderdag werden duizenden bezoekers verwacht. "We zijn de hulpverleners ontzettend dankbaar. Het zijn helden op wie Italië trots mag zijn", zegt Domenicali, die benadrukt dat de beslissing om de race te schrappen de enige juiste is. "We willen de lokale autoriteiten niet tot last zijn."

Het besluit kan dan ook op louter goedkeuring rekenen van teams en coureurs. "Onze gedachten gaan uit naar alle getroffenen van de zware regen en overstromingen in de regio", reageert Max Verstappen op Instagram. "We wensen jullie veel sterkte om deze periode veilig te doorstaan."

"Ik ben wel teleurgesteld dat we dit weekend niet kunnen rijden voor de Italiaanse fans", zegt Alpine-coureur Esteban Ocon. "Maar de prioriteit ligt natuurlijk bij de hulpdiensten en de mensen die in de problemen zitten."

Omstanders filmen wateroverlast die GP in Italië onmogelijk maakt

'Medewerkers van teams konden zelf de impact zien'

Veel medewerkers van de teams waren al in de regio aanwezig. "Daar hebben ze zelf kunnen zien welke impact het heeft op de mensen en de regio", laat het Haas-team weten. "We steunen deze beslissing dan ook volledig."

"We begrijpen natuurlijk dat veiligheid op de eerste plaats komt", reageert Lewis Hamilton. "Ik hoop dat iedereen in Emilia-Romagna uit de problemen blijft en goed op elkaar let. Ik dank de geweldige hulpdiensten."

AlphaTauri is gevestigd in het hevig getroffen Faenza, dat op 15 kilometer van Imola ligt. Medewerkers die afgelopen nacht hun huizen uit moesten, konden in de fabriek van het team verblijven. "We maken ons zorgen om wat er in Faenza en omgeving gebeurt, waar overstromingen flinke schade hebben aangericht. We doen er alles aan om de veiligheid van ons personeel en hun families te waarborgen."