Grand Prix van Emilia-Romagna afgelast vanwege hevige regenval in Italië

De Grand Prix van Emilia-Romagna gaat komend weekend niet door. De organisatie heeft woensdag een streep door het evenement gehaald vanwege hevige regenval die de Italiaanse regio rond het circuit in Imola teistert. Het is nog niet bekend of, en zo ja, wanneer de GP wordt ingehaald.

Het noorden van Italië kampt al dagen met veel regen. De overstromingen als gevolg van het noodweer hebben al aan zeker drie mensen het leven gekost. Drie personen worden vermist, terwijl zo'n zesduizend inwoners een goed heenkomen hebben moeten zoeken.

De lokale autoriteiten hebben het afgelopen etmaal overlegd of de Grand Prix van Emilia-Romagna doorgang kon vinden. Er was aanvankelijk sprake van een aangepast programma, maar nu is dus het hele evenement afgelast. De GP zou vrijdag om 13.30 uur aftrappen met de eerste vrije training. De race stond zondag om 15.00 uur gepland, met naar verwachting 160.000 bezoekers.

"Het is de enige juiste beslissing", zegt Formule 1-baas Stefano Domenicali. "Als Formule 1-familie moeten we veiligheid kunnen garanderen. We willen de autoriteiten en hulpdiensten niet tot last zijn in deze moeilijke tijd." Vicepremier en minister van Infrastructuur Matteo Salvini riep eerder op woensdag al op tot uitstel van de race.

Het AlphaTauri-team van Nyck de Vries is inmiddels een inzamelingsactie begonnen voor steun aan de inwoners van hun thuisbasis Faenza. Die stad op 15 kilometer van Imola is eveneens zwaar getroffen. Volgens het team moesten werknemers hun huizen verlaten en hebben ze de nacht op de fabriek doorgebracht.

0:40 Afspelen knop Luchtbeelden tonen hevige overstromingen in Noord-Italië

Nog niet bekend of race wordt ingehaald

Het is nog niet bekend of de GP van Emilia-Romagna wordt ingehaald. En zo ja, wanneer dat zou moeten gebeuren. De coureurs hebben momenteel een druk programma. Volgende week wordt de GP van Monaco verreden en zeven dagen later strijkt het circus neer in Barcelona voor de GP van Spanje.