Programma GP Emilia-Romagna mogelijk aangepast, vicepremier wil uitstel race

Lokale autoriteiten en de Formule 1-organisatie overleggen volgens Italiaanse media woensdagmiddag over de Grand Prix van Emilia-Romagna. De afgelopen 24 uur is er in de regio zeer veel regen gevallen, met grote problemen tot gevolg. Vicepremier Matteo Salvini wil dat de race uitgesteld wordt.

Medewerkers zijn woensdag niet welkom op het circuit in Imola. In de stad zelf zijn straten ondergelopen en wegen afgesloten. De rivier Santerno die langs het circuit loopt, trad vannacht buiten haar oevers. Daardoor liep de paddock van het bijprogramma vol met water. De Formule 1-paddock is nog wel droog.

Komend weekend worden op het circuit 160.000 fans verwacht. Net als veel Formule 1-medewerkers en journalisten zullen velen van hen deze dagen naar de regio afreizen. De grote vraag is of deze mensen wel veilig in en rond Imola kunnen verblijven.

Vicepremier Salvini heeft woensdag een oproep gedaan om de race uit te stellen. Hij hoopt dat de GP op een later moment kan worden ingehaald en denkt dat de Formule 1-fans daar begrip voor zullen hebben. "Alle inspanningen zijn noodzakelijk om deze situatie het hoofd te bieden", zegt Salvini in de Italiaanse media.

De weersverwachting voor de komende dagen is wel iets gunstiger. De zwaarste regenbuien lijken achter de rug. De code rood is vanmorgen ingetrokken.

Dinsdagmiddag moest al het personeel dat op het circuit werkzaam was uit voorzorg vertrekken. De teams hebben daardoor veel achterstand opgelopen in hun werkzaamheden. Het overleg over volgende stappen vindt rond lunchtijd in Italië plaats.

0:40 Afspelen knop Luchtbeelden tonen hevige overstromingen in Noord-Italië

Regio Emilia-Romagna zwaarst getroffen

De regio Emilia-Romagna is het zwaarst getroffen door het noodweer in Noord-Italië. Zo moesten er in de stad Cesena mensen met helikopters van de daken worden gehaald. Het Italiaanse persbureau ANSA meldt dat er twee doden zijn gevallen. Duizenden inwoners moesten worden geëvacueerd.