Regen zorgt voor grote problemen in aanloop naar Grand Prix in Imola

De kans is groot dat de Formule 1-coureurs komend weekend bij de Grand Prix van Emilia-Romagna in Imola elke dag in de regen rijden. In de regio is voor de komende dagen zelfs een weeralarm afgegeven vanwege de vele regen, onweersbuien en harde windstoten.

De Noord-Italiaanse regio Emilia-Romagna wordt al enige tijd geteisterd door hevige buien. Begin deze maand kwamen twee mensen er om het leven bij overstromingen.

Ook deze week blijft het volop regenen. Wegens het gevaar op nieuwe overstromingen en aardverschuivingen geldt er tot en met woensdag code rood. Burgemeesters hebben het advies gekregen scholen en wegen die dreigen te overstromen te sluiten. Burgers zouden zo min mogelijk moeten reizen.

Aan het einde van de week, wanneer er geracet wordt op het circuit van Imola, neemt de hoeveelheid regen af. Zowel op zaterdag als op zondag blijft er wel kans op buien bij een temperatuur van rond de 20 graden.

Het lijkt erop dat de Grand Prix van Emilia-Romagna gewoon kan doorgaan. De teams en officials reizen vooralsnog volgens planning af naar Noord-Italië. Wel moest het personeel dat het evenement opbouwt dinsdag het circuit verlaten vanwege de kans op overstromingen.