Tijdschema GP Emilia-Romagna: hoe laat komen Verstappen en De Vries in actie?

Na een weekend zonder race strijkt de Formule 1-karavaan deze week neer in Italië voor de zesde race van het seizoen. Bekijk hier wanneer Max Verstappen en Nyck de Vries in Imola in actie komen bij de Grand Prix van Emilia-Romagna.

Tijdschema GP Emilia-Romagna Vrijdag 13.30-14.30 uur: Eerste vrije training

Eerste vrije training Vrijdag 17.00-18.00 uur: Tweede vrijdag training

Tweede vrijdag training Zaterdag 12.30-13.30 uur: Derde vrije training

Derde vrije training Zaterdag 16.00-17.00 uur: Kwalificatie

Kwalificatie Zondag 15.00 uur: Race

Het is de grote vraag welke updates de teams hebben doorgevoerd na de GP van Miami. In de eerste vijf races was Red Bull Racing oppermachtig. Mercedes en Ferrari slaagden er pas één keer in een podiumplaats te behalen en hopen in Italië met een aantal updates dichter bij Verstappen en Sergio Pérez te komen.

Verstappen leidt met 119 punten het klassement. Zijn teamgenoot Pérez volgt op veertien punten. Fernando Alonso staat met zijn Aston Martin derde met 75 punten.

De Grand Prix van Emilia-Romagna is de start van drie weken met races op Europese bodem. Na het raceweekend in Imola staan Monaco (26-28 mei) en Barcelona (2-4 juni) op de planning.