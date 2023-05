Ferrari-coureurs worstelen met 'ongelooflijk moeilijk te rijden auto'

Ferrari likt de wonden na een moeizaam weekend in Miami. Met twee crashes van Charles Leclerc en een teleurstellende race op zondag is er genoeg reden voor zorgen op het hoofdkwartier in Maranello. De hoop is gevestigd op updates richting de eerste thuisrace in Imola.

Leclerc sprak direct na de race in Miami met teamgenoot Carlos Sainz. "We waren het erover eens dat deze auto ongelooflijk moeilijk te rijden is op de limiet. Hij bewoog echt enorm. Niet alleen de achterkant, het hele platform ging alle kanten op en de bodem raakte op hoge snelheid steeds het asfalt."

Sainz finishte als vijfde nadat de Spanjaard tijdens de race werd ingehaald door zowel Fernando Alonso als George Russell, twee grote concurrenten in de strijd achter het ongenaakbare Red Bull. Leclerc werd zevende, nadat hij onder meer veel moeite had om langs Kevin Magnussen in de Haas te komen.

"We hebben duidelijk problemen met ons tempo in de race. Dat is frustrerend, we moeten daar echt een oplossing voor vinden", legde Sainz de vinger op de zere plek. Op zaterdag in de kwalificatie kan de Ferrari nog aardig meekomen, maar op zondag zijn Aston Martin en Mercedes vaak sneller.

De auto van Charles Leclerc wordt afgevoerd na zijn crash in de kwalificatie. Foto: Getty Images

'Consistente auto nu onze hoogste prioriteit'

"Dat verschil was opnieuw duidelijk te zien", viel ook teambaas Fred Vasseur op. "Charles en Carlos vonden de auto lastig te besturen en dat zie je dan terug in de resultaten. Een meer consistente auto is nu onze hoogste prioriteit, zeker wat betreft bandenmanagement."

Volgens Sainz is Ferrari door de problemen ook strategisch beperkt. "Omdat het zo onvoorspelbaar is, ook hoe de banden zich gedragen, ben je niet flexibel. Mijn eerste stint zondag was bemoedigend, maar daarna moest ik op de harde banden een paar ronden voluit om Alonso achter me te houden. Dat ging echt direct koste van mijn banden, en daar had ik vervolgens de rest van de race last van."

Hoop gevestigd op updates

Leclerc wijst de onvoorspelbare Ferrari ook aan als reden voor zijn crash op zaterdag. Daarbij raakte de auto duidelijk met de bodem het asfalt, waarna de Monegask alle grip opeens kwijtraakte en van de baan schoot. "Dat voelde niet goed. De auto is echt heel inconsistent."

Ferrari beschikte in Miami wel al over een nieuwe vloer voor de auto. Bij de volgende race in Imola verwacht het team meer updates. "Ik heb er wel vertrouwen in dat we hier de komende races uitkomen", bleef Sainz positief.

"We werken in Maranello volle bak aan updates en het verbeteren van de hele auto", voegde Vasseur toe. "Het doel is om er voor eigen publiek in Imola beter voor te staan."