Alonso heeft vrede met wéér een derde plek vanwege 'onbreekbare' Red Bulls

Fernando Alonso heeft er vrede mee dat hij ook zondag in de Grand Prix van Miami als derde finishte. De coureur van Aston Martin, die voor de vierde keer in vijf races derde werd, ziet dat Red Bull Racing dit seizoen veel te sterk is.

"Ik heb genoten, al was het een beetje een eenzame race. Met de Red Bulls voor ons kunnen we weinig uitrichten. We hadden eigenlijk meer tegenstand van de Ferrari-coureurs verwacht, maar zij waren slechter dan verwacht", zei Alonso na de race op het stratencircuit.

De 41-jarige Spanjaard had in Miami nog een beetje hoop dat hij voor het eerst dit seizoen in ieder geval als tweede zou eindigen. Alonso begon de race ook vanaf de tweede plek, maar hij was een van de slachtoffers van de fraaie inhaalrace van Max Verstappen. De Nederlander startte als negende en won zoals verwacht snel terrein.

Verstappen had meer dan voldoende snelheid om Pérez in te halen en te winnen in Miami. Alonso finishte op een straatlengte afstand als derde. Ook in Bahrein, Saoedi-Arabië en Australië ging het laatste plekje op het podium naar de Spanjaard, die daarmee een uitstekende seizoensstart kende.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

'De auto van Red Bull is sterker, sneller en betrouwbaarder'

Toch had Alonso, die dit seizoen bij Aston Martin over een uitstekende auto beschikt, stiekem op meer gehoopt. "Aan het begin van het jaar was een podiumplek al geweldig. Maar na vier podiums willen we natuurlijk meer, minstens een tweede plek", zei de wereldkampioen van 2005 en 2006.

"Maar de Red Bulls zijn onbreekbaar en altijd supersnel. Hun auto is sterker, sneller en betrouwbaarder. Als er ooit een dag komt dat ze toch breken en er dient zich een kans aan, dan moeten we daar optimaal van zien te profiteren. Misschien krijgen we in Monaco of Barcelona wel een kans om hoger te eindigen."

De Grand Prix van Miami was de vijfde race van het seizoen. De volgende race is pas over twee weken in het Italiaanse Emilia-Romagna. Alonso bezet de derde plek in de WK-stand, op dertig punten van nummer twee Pérez. Hij eindigde alleen vorige week in de Grand Prix van Azerbeidzjan niet op het podium (vierde).