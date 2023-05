Max Verstappen heeft zondag met zijn zege in Miami niet alleen zijn voorsprong in de WK-stand vergroot, maar ook een enorme dreun uitgedeeld aan Sergio Pérez. De Nederlander bevestigt ondanks het optimisme van de Mexicaan dat er dit jaar helemaal geen titelstrijd komt.

De 32-jarige Pérez liep tot aan de start van de race zondagmiddag het hele weekend met zijn borst vooruit door de paddock van het Miami International Autodrome. Na zijn zege in Bakoe een week geleden wist hij het helemaal zeker. Dit jaar gaat hij toch echt een seizoen lang de titelstrijd met Verstappen aan.

Pérez schoof dat idee niet onder stoelen of banken. In bijna ieder interview dat hij dit weekend gaf kwam de aanstaande titelstrijd wel een keer terug. De zesvoudig Grand Prix-winnaar zei donderdag in gesprek met verschillende media nog dat hij zichzelf in de afgelopen maanden opnieuw had uitgevonden, vooral omdat hij met zijn engineers tijdens de winter van alles had geanalyseerd. Zijn zege in Azerbeidzjan was voor hem de bevestiging dat hij de juiste weg in was geslagen.

Nog geen drie dagen later ziet de wereld er voor Pérez heel anders uit. De coureur uit Guadalajara mocht in Florida van poleposition beginnen, terwijl Verstappen door een ongelukkige kwalificatie als negende startte.

Verstappen startte op de harde band en werkte zich razendsnel naar voren. "Toen ik dat zag had ik al het idee dat het een moeilijk verhaal zou worden om hem achter me te houden", zei Pérez op de persconferentie in het Hard Rock Stadium. "Ik moet nog kijken waarom het niet lukte bij mij vandaag. Maar Max heeft gewoon verdiend gewonnen."

Verstappen geeft antwoord op de baan

Daarmee knalde Pérez keihard terug op aarde. Zelfs in een weekend waarin Verstappen al dan niet door zijn eigen schuld in de middenmoot moet starten, kan hij winnen van zijn teamgenoot die in dezelfde auto rijdt.

Ook Verstappen kreeg dit weekend veel vragen over de eventuele titelstrijd. De tweevoudig wereldkampioen legde dan vooral uit dat hij zichzelf in Bakoe niet optimaal in zijn auto voelde. "Toen ik de juiste instellingen had gevonden was het gat al te groot." En: "Het is een heel lang seizoen, dit was maar één race. Laten we eerst afwachten hoe het dit weekend gaat zijn."

Het echte antwoord gaf Verstappen op de baan. De Limburger was in de representatieve tweede en derde vrije training met afstand het snelst. En zelfs toen hij mede door een eigen fout in de kwalificatie als negende moest starten was er nog geen man overboord. "Onze snelheid zag er heel goed uit. Een tweede plek moet morgen ons minimale doel zijn", zei hij zaterdag.

En zo geschiedde. Het duurde slechts vijftien rondjes voor Pérez Verstappen in zijn spiegels zag. Verstappen wist zijn stint op de harde band nog iets langer te rekken, waardoor zijn bandenvoordeel in de slotfase op de mediumband nog iets groter was geworden.

Pérez twijfelde niet om harder te verdedigen

Verstappen kwam door zijn late pitstop achter Pérez terecht. Hij reed het gat naar zijn teamgenoot binnen een ronde dicht. Pérez verdedigde bij de hairpin nog wel, maar moest zich een halve ronde later bij het ingaan van de eerste bocht gewonnen geven.

Pérez twijfelde op dat moment niet om harder te verdedigen. "Ik wilde geen risico nemen. Wij zijn slechts twee coureurs in een team waar minstens duizend mensen werken. We moeten het ook voor hun netjes houden."

Een eventuele crash was het enige wat Verstappen van de zege kon houden. Pérez had geen zin in een alles-of-niets strijd, waarmee hij de overwinning aan Verstappen liet.