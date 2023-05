Nyck de Vries zelfkritisch na incident met Norris bij de start: 'Het was mijn fout'

Nyck de Vries baalt ervan dat hij zich zondag niet kon laten zien in de Grand Prix van Miami. De coureur van Alpha Tauri had een beroerde start en kwam die niet meer te boven.

De Vries begon als vijftiende, maar kwam bij de start in aanraking met McLaren-rijder Lando Norris. De 28-jarige Nederlander moest het uiteindelijk doen met de achttiende plaats.

"We konden na de eerste ronde weinig doen. Ik probeerde de mediums te sparen om lang door te kunnen gaan, maar we kozen ervoor om een undercut te doen", zei De Vries tegen Viaplay over de gekozen strategie.

"Volgens mij was de pace op de harde band oké, maar door de tijd die we op het rechte eind misten, kwamen we er niet bij. Het was een lange wedstrijd. Dan moet je hopen op een safetycar. Zulke gaten kun je niet één, twee, drie dichten."

De Vries baalde van zijn aanvaring met Norris. "Het was mijn fout. Hij had een heel goede start op softs en kwam net voorbij mij", vertelde hij over dat moment. "Het gebeurde in een split second, waarna bij mij beide wielen blokkeerden."

Formule 1-debutant De Vries is samen met Logan Sargaent van Williams de enige die dit seizoen nog geen punt heeft gepakt. Het seizoen gaat over twee weken verder met de Grand Prix van Emilia-Romagna.

