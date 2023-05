Verstappen genoot van inhaalrace in Miami: 'Onze strategie maakte het verschil'

Max Verstappen is verguld met zijn overwinning in de Grand Prix van Miami. De wereldkampioen van Red Bull Racing was een klasse apart en reed vanaf de negende startplek naar de zege.

"Het was een mooie race. Ik bleef in de eerste bocht uit de problemen en haalde ze één voor één in. Ik hield het lang vol op de harde banden. Dat maakte het verschil vandaag", zei Verstappen in een eerste reactie.

Na zijn pitstop kwam hij in de slotfase vlak achter teamgenoot Sergio Pérez de baan op. "Dat was een mooie strijd. We hielden het netjes, dat was belangrijk. Dit is een geweldige overwinning."

Volgens Verstappen was er geen paniek na zijn mislukte kwalificatie van zaterdag. Door een crash van Ferrari-coureur Charles Leclerc kon de Nederlander zich niet meer verbeteren, met slechts een negende startplek tot gevolg.

"Dat was een tegenslag, maar we bleven rustig. Winnen vanaf de negende startplek geeft altijd een goed gevoel. We wisten vandaag niet wat het weer zou doen, maar we waren ervan overtuigd dat onze strategie zich zou uitbetalen. En dat bleek."

'Kon het gat richting Pérez beperkt houden'

Volgens Verstappen was het vooral zaak om op de harde banden een lange eerste stint te rijden. "We hadden natuurlijk hetzelfde kunnen doen als de jongens vooraan, maar zo in die eerste paar ronden met een auto vol benzine en een warme baan kan het lastig zijn op de mediums. Maar dat ging goed en ik kon het gat richting Pérez beperkt houden."

Verstappen vond het wel lastig om in te schatten hoe agressief hij moest zijn met de banden. "Maar op een bepaald moment wist ik dat ik de ronde waarin we wilden stoppen wel ging halen en toen werd het gat ook gelijk groter. Ik ben toen vol gas gegaan.

Door zijn overwinning in Miami heeft Verstappen als WK-leider nu 119 punten. Red Bull-teamgenoot Pérez volgt met 105 punten. De top drie wordt gecompleteerd door Aston Martin-coureur Fernando Alonso, die 75 punten heeft.

