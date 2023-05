Verstappen wint Grand Prix van Miami na prachtige inhaalrace

Max Verstappen heeft zondag na een spectaculaire inhaalrace de Grand Prix van Miami op zijn naam geschreven. De Nederlander hield in Florida Sergio Pérez (tweede) en Fernando Alonso (derde) knap achter zich. Nyck de Vries eindigde als achttiende.

De als negende gestarte Verstappen lag na vijftien rondes al tweede op het Miami International Autodrome. Door een pitstop van teammaat Pérez kreeg Verstappen in de 21e ronde, nog voordat de race halverwege was, al de leiding in handen.

Verstappen was gestart op de harde band en moest in de slotfase nog een pitstop maken, waardoor hij de leiding weer aan Pérez gaf. De tweevoudig wereldkampioen had op zijn nieuwe mediumbanden weinig moeite om zijn teamgenoot weer voorbij te gaan en won de race.

Verstappen moest door een ongelukkige kwalificatie als negende aan de Grand Prix beginnen en zag Pérez, achter de de 25-jarige Nederlander de nummer twee in de titelstrijd, poleposition pakken. Dankzij zijn sterke race wist Verstappen zijn voorsprong in de WK-stand toch uit te breiden. Hij heeft dankzij zijn zege veertien punten meer dan Pérez (119 om 105).

De Vries startte als vijftiende, maar viel bij de start terug naar de laatste plek. De AlphaTauri-coureur reed daarna een onzichtbare race en blijft mede daardoor laatste in de WK-stand.

Het Formule 1-seizoen wordt over twee weken vervolgd met de Grand Prix van Emilia-Romagna. In de twee weken daarna wordt er geracet in Monaco en Spanje.

Verstappen heeft weinig moeite om de door het veld te komen

Verstappen begon zijn opmars in Miami voorzichtig en verloor bij de start zelfs een plek. Toen de hectiek van de start achter de rug was, ging het snel. Verstappen passeerde met fraaie inhaalacties onder anderen Charles Leclerc en George Russell, en lag na acht rondes al vijfde.

Zeven rondes later reed Verstappen op de tweede plek door inhaalacties op Carlos Sainz en Fernando Alonso. De coureurs van Aston Martin en Ferrari deden weinig moeite om de veel snellere Limburger achter zich te houden.

Voordat Verstappen aansloot bij Pérez, haalde Red Bull de Mexicaan naar binnen. Verstappen pakte de leiding en stond die pas weer af toen hij in de slotfase zijn enige pitstop maakte.

Verstappen had vervolgens één ronde nodig om Pérez in te halen. Bij de hairpin verdedigde de 33-jarige Mexicaan nog, maar bij het ingaan van de eerste bocht moest hij zich alsnog gewonnen geven. Verstappen kwam daarna niet meer in de problemen en won zijn derde race van het seizoen.

De Grand Prix van Miami verliep opvallend genoeg zonder incidenten. Er werd geen één keer met de gele vlag gezwaaid en alle twintig coureurs haalden de finish.