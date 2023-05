Vooruitblik GP Miami: Verstappen heeft de snelheid om alsnog te winnen

Met een ongebruikelijke startgrid - Max Verstappen op de negende plaats en Sergio Pérez op poleposition - zijn er zondag in Miami meerdere races in één. De belangrijkste gaat tussen de twee Red Bulls om de leiding in de WK-stand. En Verstappen is daarin nog niet uitgeschakeld.

Bij de pole van Pérez zaterdag kwam enig fortuin te kijken, al moet gezegd dat de Mexicaan geen fout maakte waar Verstappen dat wel deed. Een crash van Charles Leclerc zorgde ervoor dat de Nederlander die fout niet meer kon herstellen, maar daar wilde hij het achteraf niet op gooien. Verstappen nam zichzelf de ongebruikelijke fout in zijn eerste poging erg kwalijk.

De kaarten zijn nu interessant geschud. Verstappen heeft namelijk een troef achter de hand om naar voren te komen. Hij is al het hele weekend de snelste in Miami, ook nadrukkelijk sneller dan Pérez. Die zei na de kwalificatie wel dat het na "zijn slechtste weekend van het seizoen" veel beter ging, maar ook in Q1 en Q2 kwam Pérez nog tienden tekort op Verstappen.

Als de WK-leider die snelheid zonder obstakels op het gladde asfalt kwijt kan, dan is er nog van alles mogelijk. Dat heeft Verstappen vorig seizoen wel laten zien in bijvoorbeeld Hongarije en België. Pérez deed ook mee aan die races en had geen schijn van kans.

De startende top tien in Miami 1. Sergio Pérez (Red Bull)

2. Fernando Alonso (Aston Martin)

3. Carlos Sainz (Ferrari)

4. Kevin Magnussen (Haas)

5. Pierre Gasly (Alpine)

6. George Russell (Mercedes)

7. Charles Leclerc (Ferrari)

8. Esteban Ocon (Alpine)

9. Max Verstappen (Red Bull)

10. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

Voorsprong Red Bull op racesnelheid zorgwekkend groot

De strijd tussen de Red Bulls is een race binnen een race, omdat uit de spaarzame racesimulaties wel bleek dat de voorsprong op 'de rest' zorgwekkend groot is. Ferrari, Aston Martin en zeker Mercedes kunnen daar bij een normaal raceverloop niet aan tippen. Bovendien zijn er drie (ingekorte) DRS-zones, dus met het surplus aan topsnelheid moet Verstappen op kunnen stomen.

Echt een goed beeld van de racesimulaties is er niet, met een bekende schuldige: Leclerc crashte vrijdag ook al, in dezelfde bocht. Dat deed de Ferrari-coureur terwijl iedereen net in de longruns zat, die dus werden onderbroken.

De WK-stand: 1. Max Verstappen: 93 punten

2. Sergio Pérez: 87 punten

3. Fernando Alonso: 60 punten

4. Lewis Hamilton: 48 punten

5. Carlos Sainz: 34 punten

Aston Martin en Ferrari aan elkaar gewaagd

De tweede race binnen een race, de strijd tussen vooral Aston Martin en Ferrari om de laatste podiumplaats, wordt dus interessant. Met Fernando Alonso op de tweede startplek staat Aston Martin er goed voor, ook omdat dat team normaal beter met de banden omgaat dan Ferrari. Toch lijken de Italianen een klein stapje in snelheid gezet te hebben. De als derde startende Carlos Sainz is bovendien beter in vorm dan in Bakoe.

Leclerc moet van de zevende plaats ook nog wel iets uit kunnen richten tegen bijvoorbeeld George Russell in de dit weekend langzame Mercedes, de Alpine van Pierre Gasly en zeker tegen Kevin Magnussen in de Haas. Die richt zich vooral op punten, en gaat een sterk aan zijn team gelieerde Ferrari niet al te veel in de weg zitten.

Kans op een bui in Miami

Pirelli schrijft een eenstopstrategie voor met een start op medium en een tweede stint op hard als snelste optie. Wel moet aangetekend worden dat een safetycarsituatie zeer waarschijnlijk is in Miami. Dat geldt ook voor een bui op zondag. De afgelopen dagen wordt zondag steevast aangewezen als de dag met de grootste neerslagkansen.

Nyck de Vries zei vanaf zijn vijftiende startplaats te hopen op regen. Zijn landgenoot Verstappen zou zeker ook geen moeite hebben met een buitje links en rechts. Chaos waar hij zelf geen onderdeel van is kan de regerend wereldkampioen alleen maar helpen om de WK-leiding te behouden.

De 57 ronden lange Grand Prix van Miami begint om 21.30 uur Nederlandse tijd.