Mercedes in mineur na kwalificatie: 'Zesde plek niet iets om trots op te zijn'

De teleurstelling is groot bij Mercedes na de kwalificatie voor de Grand Prix van Miami. George Russell hield de schade met de zesde plek enigszins beperkt, maar Lewis Hamilton haalde zaterdag Q3 niet eens.

"De auto is dit weekend gewoon niet goed genoeg", concludeert Russell. "We worstelen met de balans, de auto stuitert een beetje rond. Dat ik me als zesde kwalificeer, is niet iets om trots op te zijn. We zijn tot meer in staat en moeten het ook gewoon beter doen."

Het weekeinde begon nog hoopvol voor Mercedes. Russell klokte vrijdag in de eerste vrije training zelfs de snelste tijd, vlak voor teamgenoot Hamilton. De omstandigheden zijn nu anders. De grip op het nieuwe asfalt in Miami is beter geworden en daardoor zijn andere teams sneller geworden.

"We zijn juist langzamer geworden", merkt Russell. "Naarmate het weekend vordert, wordt het gevoel in de auto slechter. Dat gebeurt zelden, maar in Miami zit het gewoon niet mee. Dat is teleurstellend, want iedereen werkt hard om het beter te doen."

Hamilton: 'Soms dacht ik dat het goed zou komen'

Voor Hamilton liep de kwalificatie al helemaal uit op een fiasco. De zevenvoudig wereldkampioen klokte slechts de dertiende tijd en strandde al in Q2. Hamilton vindt dat hij door zijn team te laat de baan op werd gestuurd voor een laatste snelle ronde.

"Er waren een paar momenten dat ik dacht dat het goed zou komen, maar de timing was niet goed. Ik werd in de laatste bocht opgehouden door verkeer en mijn banden kreeg ik niet top", zei Hamilton. "Maar over het algemeen waren we gewoon niet snel genoeg. Het is frustrerend."

Teambaas Toto Wolff deed ook geen moeite om de teleurstellende kwalificatie voor Mercedes te relativeren. "Als de auto goed is, komen we een solide prestatie leveren. Maar als het niet goed is, worstelen we. Dat is nu gebeurd. Dat andere teams dicht achter Red Bull zitten, zegt alles over onze snelheid."