De Vries tevreden met vijftiende plek: 'Maar we willen nog verder naar voren'

Nyck de Vries was zaterdag tevreden met zijn vijftiende plek in de kwalificatie voor de Grand Prix van Miami. De Nederlander benadrukte tegelijkertijd dat hij nog wel verder naar voren hoopt te komen.

"We zijn natuurlijk nooit helemaal tevreden", zei de 28-jarige De Vries in de paddock van het Miami International Autodrome. "Maar aangezien we er in de trainingen niet goed bij stonden mogen we nu in dat opzicht wel tevreden zijn met de progressie die we hebben gemaakt. Al willen we natuurlijk wel nog verder naar voren komen."

"Het was gisteren en ook vandaag na derde training zeker niet vanzelfsprekend dat we op deze plek zouden eindigen. Het team heeft vannacht nog hard gewerkt om terrein te winnen en dat is ons vandaag gelukt", aldus de voormalig Formule 2-kampioen.

Voor De Vries, die dit jaar voor het eerst een volledig seizoen in de Formule 1 rijdt, was het de eerste keer dat hij in de kwalificate sneller was dan zijn teamgenoot Yuki Tsunoda. De Japanner begint zondag (start om 21.30 uur) als tiende aan de race.

Sergio Pérez pakte mede door een crash van Charles Leclerc poleposition. Fernando Alonso eindigde als tweede en Carlos Sainz completeerde de top drie. Max Verstappen kon door een eigen fout en de crash van Leclerc geen getimede ronde rijden in Q3 en begint de GP van Miami als negende.

De Vries kon sterke kwalificatie goed gebruiken

De Vries kon zijn sterke kwalificatie goed gebruiken. De Fries beleeft een lastig eerste seizoen in de koningsklasse en staat na vier races laatste in het kampioenschap. Een week geleden bij de Grand Prix van Azerbeidzjan beleefde hij nog een rampweekend door te crashen in de kwalificatie en in de race.

Ondanks zijn mindere resultaten bleef De Vries optimistisch. "Sinds Jeddah maken we ook echt stappen, alleen dan moet het nog wel even samen vallen", vervolgde de coureur uit Sneek.

"Zeker in het begin van je loopbaan hoop je snel een stijgende lijn te zien, maar zo makkelijk gaat dat niet altijd. Foutjes zijn zo gemaakt en horen erbij. Het zit gewoon heel dicht bij elkaar en het valt snel de ene of de andere kant op. Vandaag was een betere dag en morgen hoop ik een nog betere race te rijden."