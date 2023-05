Pérez opgelucht na verrassende pole in 'slechtste weekend van het seizoen'

Sergio Pérez beleefde tot aan de kwalificatie in Miami naar eigen zeggen zijn slechtste weekend van het seizoen. Toch start de Mexicaan zondag van poleposition na een fout van teamgenoot Max Verstappen en een rode vlag door een crash van Charles Leclerc.

Pérez leverde zelf ook een belangrijke bijdrage door de snelste tijd van de kwalificatie te rijden. Of Verstappen en Leclerc nog bij zijn 1.26,841 in de buurt zouden komen blijft onbekend. De nummer twee in de WK-stand had door het weekend heen wel moeite om de tijden van zijn teammaat te rijden.

"Ik kreeg het maar niet voor elkaar om die paar tienden te vinden op Max", bekende hij na afloop. Samen met zijn team werd gezocht naar een oplossing.

"We hebben wat dingen gereset in de auto en die kwam daarna wat meer tot leven, zeker over één ronde. Tot dan toe had ik moeite met de balans in de auto en had ik het vertrouwen ook niet", legde hij uit.

Pérez hoopt race vooraan te controleren

Verstappen klokte desondanks in Q1 en Q2 een rondetijd die een paar tienden sneller was dan Pérez. Maar in Q3 maakte de Nederlander een fout in zijn eerste poging, terwijl zijn enige uitdager in de WK-stand dat niet deed. Pérez hoopt de race nu vooraan te kunnen controleren.

"Morgen wordt het heel belangrijk om een goede start te hebben en de race hard te maken. Er zijn dingen waar we geen controle over hebben, zoals regen. Maar ik ben kalm en gemotiveerd voor morgen."

De 33-jarige Pérez kijkt tegen een achterstand van 6 punten aan op Verstappen. De Grand Prix van Miami begint zondag om 21.30 uur.

