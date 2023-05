Verstappen wijt mislopen pole niet aan rode vlag: 'Ik maakte zelf een fout'

Max Verstappen was zaterdag schuldbewust na zijn teleurstellende kwalificatie voor de Grand Prix van Miami. De Nederlander eindigde mede door een crash van Charles Leclerc als negende, maar gaf ook toe dat hij kort voor het incident een fout maakte.

"Het kwam natuurlijk ongelukkig uit dat ik in Q3 geen getimede ronde heb kunnen rijden", vertelde de 25-jarige Verstappen in de paddock van het Miami International Autodrome.

"Maar dat was ook vooral mijn eigen fout. De baan was heel verraderlijk. Ik ging iets buiten de lijn in bocht 6 en bocht 7 en kon dat niet meer herstellen. Ik voelde wat onderstuur en schoot nog verder naar buiten."

Verstappen brak zijn ronde af en stuurde zijn Red Bull de pits in. Toen de Red Bull-coureur in de slotfase van Q3 wilde beginnen aan zijn tweede poging schoot Leclerc achterwaarts de bandenstapel in. De Monegask zorgde daarmee voor een rode vlag, waarna de sessie niet meer werd hervat.

Verstappen voelde rode vlag al aankomen

Tot overmaat van ramp zag WK-leider Verstappen zijn concurrent in de titelstrijd Sergio Pérez ook nog poleposition veroveren. Fernando Alonso eindigde als tweede en Carlos Sainz completeerde de top drie.

"In de slotfase van Q3 had ik wat geluk nodig, ik was al aan het hopen dat er geen rode vlag zou komen", zei Verstappen, die toen al aan voelde komen dat er nog iets geks zou gaan gebeuren.

"Juist als je zo aan het denken bent, zul je altijd zien dat er dan wél een rode vlag komt. Het is teleurstellend, het hele weekend zijn we al snel. Zelfs mijn ronde in Q2 zou snel genoeg voor pole zijn geweest. Het geeft aan dat we een heel snelle auto hebben, maar dan moeten we de ronde nog wel zien te rijden als het erom gaat. En dat is niet gelukt."