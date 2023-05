Verstappen begint GP Miami als negende na crash Leclerc, Pérez pakt pole

Max Verstappen is zaterdag verrassend als negende geëindigd in de kwalificatie voor de Grand Prix van Miami. De Nederlander maakte in Q3 zelf een fout en had vervolgens pech met een rode vlag na een crash van Charles Leclerc. Sergio Pérez pakte poleposition, terwijl Nyck de Vries knap als vijftiende eindigde.

De 25-jarige Verstappen was voorafgaand aan de kwalificatie de topfavoriet voor poleposition nadat hij in de tweede en derde vrije training met afstand het snelst was geweest. Ook in Q1 en Q2 stond de Red Bull-coureur bovenaan de tijdenlijst, maar in Q3 ging het volledig mis.

Verstappen ging als eerste naar buiten in de derde kwalificatiesessie, maar maakte een fout bij zijn eerste poging om een tijd neer te zetten. Daardoor had hij in de slotminuten nog maar één kans om een goede ronde te rijden. Verstappen was net aan zijn ronde begonnen toen Leclerc de controle over zijn Ferrari verloor en achteruit in de bandenstapel schoof.

Door de crash werd er direct een rode vlag gezwaaid. Pérez stond op dat moment bovenaan, voor Fernando Alonso (tweede) en Carlos Sainz (derde). Haas-coureur Kevin Magnussen eindigde verrassend als vierde en Alpine-coureur Pierre Gasly completeerde de top vijf.

De Vries evenaart beste kwalificatie van seizoen

De Vries, die bij de Grand Prix van Australië ook als vijftiende startte, was voor het eerst dit jaar sneller dan Yuki Tsunoda (zeventiende). De voormalig Formule 2-kampioen eindigde als vijftiende in Q1 en mocht daardoor voor de tweede keer dit seizoen door naar Q2. Daarin klokte hij opnieuw de vijftiende tijd.

Voor Lewis Hamilton liep de kwalificatie uit op een grote teleurstelling. De Mercedes-coureur strandde al in Q2 en klokte de dertiende tijd. Zijn teamgenoot George Russell, die vrijdag in de eerste training nog het snelst was, begint de race in Miami als zesde.

WK-leider Verstappen hoopt in Miami zijn voorsprong op nummer twee Pérez uit te breiden. De tweevoudig wereldkampioen begint zondag om 21.30 uur met zes punten voorsprong op zijn teamgenoot (93 om 87) aan de race.