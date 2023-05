Verstappen steekt er ook in laatste training met kop en schouders boven uit

Max Verstappen heeft zaterdag ook in de laatste vrije training voor de Grand Prix van Miami de snelste tijd neergezet. De wereldkampioen van Red Bull Racing was samen met Ferrari-rijder Charles Leclerc de enige die een ronde onder de 1.28 aflegde. Nyck de Vries was opnieuw de langzaamste.

Verstappen was op het Miami International Autodrome de eerste die een tijd in de 1.28 neerzette. De Nederlander scherpte die op zijn softbanden een paar keer aan, met een tijd van 1.27,535 als resultaat.

Leclerc kwam met 1.27,941 het dichtst in de buurt van Verstappen. De top drie werd gecompleteerd door Verstappens teamgenoot Sergio Pérez, die Leclerc met 1.28,050 op de hielen zat. Carlos Sainz (1.28,125) bezette namens Ferrari de vierde plek.

Verstappen had vrijdag tijdens de tweede vrije training ook al de snelste tijd op de klok gezet. Eerder op de dag bezetten de Mercedes-coureurs verrassend de bovenste twee plaatsen bij de eerste training.

Zowel Lewis Hamilton als George Russell kon dat kunstje in de tweede en derde sessie niet herhalen. Russell vond zijn naam terug op de tiende plek, terwijl Hamilton het moest doen met de dertiende tijd.

Top tien laatste vrije training Max Verstappen (Red Bull) 1.27,535 Charles Leclerc (Ferrari) +0,406 Sergio Pérez (Red Bull) +0,515 Carlos Sainz (Ferrari) +0,590 Esteban Ocon (Alpine) +0,872 Pierre Gasly (Alpine) +0,893 Valtteri Bottas (Alfa Romeo) +0,921 Nico Hülkenberg (Haas) +0,962 Alexander Albon (Williams) +1,026 George Russell (Mercedes) +1,071

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

De Vries weer de langzaamste

Voor De Vries zag de laatste oefensessie er grofweg hetzelfde uit als de eerste twee, waarin hij respectievelijk de laatste en negentiende tijd neerzette. Met 1.29,447 was de Nederlander van AlphaTauri opnieuw de nummer laatst van de tijdenlijst.

De coureurs gaan zich nu voorbereiden op de kwalificatie, die zaterdag om 22.00 uur (Nederlandse tijd) begint. De lichten voor de Grand Prix van Miami gaan zondag om 21.30 uur uit.