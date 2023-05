Red Bull-teambaas Horner ziet mogelijk pensioen Verstappen niet als groot risico

Red Bull-teambaas Christian Horner maakt zich geen zorgen over een mogelijk pensioen van Max Verstappen. De Nederlander heeft de laatste maanden regelmatig gezegd dat hij serieus overweegt om te stoppen als Formule 1-coureur als zijn contract eind 2028 is afgelopen.

"We zien het op dit moment niet als een groot risico", antwoordde Horner toen hem vrijdag op een persconferentie in Miami werd gevraagd of hij zich zorgen maakt over de uitspraken van de 25-jarige Verstappen.

Volgens Verstappen is de Formule 1 de laatste jaren een verkeerde route ingeslagen. De tweevoudig wereldkampioen heeft er geen geheim van gemaakt dat hij niet van sprintraces houdt en dat hij het entertainmentgehalte in de koningsklasse van de autosport te hoog vindt geworden. Bovendien staat de steeds voller wordende kalender, die in de toekomst uit 25 Grands Prix zou kunnen bestaan, hem niet aan.

"Natuurlijk heeft Max zijn mening", vervolgde Horner. "Als hij het ergens niet mee eens is, zegt hij hoe hij erover denkt. Maar het is heel moeilijk om zo ver in de toekomst te kijken. Had Fernando Alonso op zijn 25e gedacht dat hij op zijn 41e nog aan het racen zou zijn? Waarschijnlijk niet. Lewis Hamilton is inmiddels eind dertig. De toekomst is lastig te voorspellen, maar het is wel mooi dat coureurs duidelijk hun mening geven. Het moeten geen stereotypes worden."

Verstappen heeft ook al laten weten dat hij een tussentijds vertrek niet overweegt en van plan is om zijn nog vijf jaar doorlopende contract uit te dienen. De Nederlander werd de afgelopen twee seizoenen wereldkampioen en gaat dit jaar na vier races ook aan de leiding in het kampioenschap.