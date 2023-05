Verstappen optimistisch na vrije trainingen in Miami: 'Was een goede dag'

Max Verstappen kijkt met een goed gevoel terug op de vrije trainingen in Miami, waar vrijdag de eerste vrije trainingen voor de Grand Prix op het programma stonden. De Nederlander voelde zich erg op zijn gemak in zijn auto en besloot de dag als snelste.

Het circuit in Florida werd voorafgaand aan het raceweekend opnieuw geasfalteerd. Vorig jaar bleek het asfalt niet bestand tegen de hitte, wat voor verschillende problemen zorgde. "Het is buiten de ideale lijn nog steeds glad, maar op de ideale lijn is de grip best goed", vervolgde Verstappen.

"Maar uiteindelijk is dat hetzelfde voor iedereen. Het belangrijkste voor vandaag is dat we de balans in de auto goed op orde hadden, dus daar ben ik blij mee. We moeten nog naar een paar kleine dingetjes kijken. In een ideale wereld wil je snel zijn in iedere bocht, maar dat is niet altijd mogelijk. We moeten ook nog even afwachten wat het weer gaat doen, maar over het algemeen was het gewoon een positieve dag."