Verstappen klokt verreweg snelste tijd in tweede training Miami, Leclerc crasht

Max Verstappen heeft vrijdag (lokale tijd) verreweg de snelste tijd geklokt bij de tweede vrije training voor de Grand Prix van Miami. Charles Leclerc crashte op het Miami International Autodrome, terwijl Nyck de Vries als negentiende eindigde.

Leclerc zorgde tien minuten voor tijd voor een rode vlag. De Monegask schoot in bocht 7 van de baan en onderstuurde de bandenstapel in. De impact van de klap viel mee, maar de voorkant van de Ferrari was wel flink beschadigd. Cruciaal was wel dat de nieuwe vloer die dit weekend op de auto debuteert de klap overleefde.