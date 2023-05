Teambazen tegen noodgreep voor beter inhalen: 'De sport is manisch-depressief'

Na zorgen bij de Formule 1-coureurs over het lastige inhalen tijdens dit seizoen waken hun teambazen voor overhaaste acties. Mercedes-baas Toto Wolff noemde de manier waarmee de sport met goede en slechte races omgaat zelfs "manisch-depressief".

"Als we een goede race hebben is het helemaal geweldig, en als het een keer tegenvalt is het direct een probleem en dus onderwerp van gesprek", beoordeelde de Oostenrijker vrijdag in Miami de reacties na de saaie Grand Prix van Azerbeidzjan. "Deze sport is soms een beetje manisch-depressief."

De race in Bakoe heeft normaal gesproken een soort chaosgarantie, maar de editie van vorige week was weinig enerverend. De coureurs wezen direct op de DRS-zone van het stratencircuit, die flink was ingekort. Inhalen was daardoor moeilijker.

Ook zouden de huidige auto's door alle ontwikkelingen van de teams en het hoge gewicht het duelleren moeilijker maken. "Er worden volgens mij wel wat dingen uit de context getrokken", vond Wolff.

"Er moet eerst een patroon te zijn, met duidelijke aanwijzingen voor waar het aan ligt. Er zijn nog te veel vragen onbeantwoord. Misschien had een langere DRS-zone het verschil kunnen maken, maar dat weet je niet zeker."

'Voetbal is ook niet altijd leuk'

De coureurs waren vrij unaniem tegen kortere DRS-zones. Ook in Miami besloot de FIA de zones waarin de achtervleugel mag worden opengeklapt, met 75 meter in te korten. Dat doet de autosportbond op basis van het aantal inhaalacties in de race een jaar geleden.

Vooral in het drukke middenveld hadden de coureurs in Bakoe moeite om een geslaagde inhaalactie te doen. McLaren-teambaas Zak Brown verbaasde zich daar niet over. "Dit veld zit zo dicht bij elkaar. Als je maar een tiende sneller bent, is het in elke vorm van autosport lastig om in te halen. Het is nog vroeg in het jaar. Laten we het rustig aan bekijken."

Ondanks de afwachtende houding is er ook onder de teambazen onbegrip over het inkorten van de DRS-zones. "100 meter eraf in Bakoe was misschien wat te veel", vond Christian Horner van Red Bull. "Het was wel verrassend dat het inhalen zo moeilijk was. Maar sommige races zijn statisch en sommige zijn geweldig. Er is niet één magisch ingrediënt waar dat van afhangt. Er zijn veel variabelen. Dat zie je bij andere sporten ook; voetbal is ook niet altijd leuk."

De 69-jarige Franz Tost van AlphaTauri vatte de situatie nuchter samen. "Formule 1 is momenteel heel succesvol, dus het gaat goed zo. Je hoeft niet om de vijf minuten iets aan te passen. Dan raken de fans alleen maar afgeleid."