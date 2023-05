Russell en Hamilton verrassend snel in eerste training Miami, Verstappen vierde

Mercedes-coureur George Russell heeft vrijdag verrassend de snelste tijd genoteerd in de eerste vrije training voor de Grand Prix van Miami. Zijn teamgenoot Lewis Hamilton eindigde als tweede, terwijl Max Verstappen de openingssessie als vierde besloot.

De 25-jarige Russell klaagde aan het begin van de training nog over zijn moeilijk bestuurbare Mercedes, maar kwam in de slotminuut tot 1.30,125. Daarmee was hij twee tienden rapper dan Hamilton en drie tienden sneller dan Ferrari-coureur Charles Leclerc (derde). Verstappen gaf vier tienden toe op Russell.

Voor Nyck de Vries was er na de eerste training weinig reden tot optimisme. De Nederlander eindigde als laatste en reed slechts tien rondes. In het begin van de sessie spinde De Vries, waarna hij in het tweede gedeelte van de training niet meer in actie kwam. Mogelijk kampte hij met technische problemen.

Nico Hülkenberg zorgde halverwege de training voor een rode vlag. De Duitser verloor op dezelfde plek waar De Vries was gespind de controle over zijn Haas en eindigde in de muur. Daarmee was zijn training voorbij. Hülkenberg had kort daarvoor nog wel de negende tijd neergezet.

De top tien van de eerste vrije training in Miami George Russell (Mercedes) - 1.30,125 Lewis Hamilton (Mercedes) - 1.30,337 Charles Leclerc (Ferarri) - 1.30,449 Max Verstappen (Red Bull) - 1.30,549 Carlos Sainz (Ferrari) - 1.30,724 Pierre Gasly (AlphaTauri) - 1.31,104 Fernando Alonso (Alpine) - 1.31,231 Lance Stroll (Aston Martin) - 1.31,337 Nico Hülkenberg (Haas F1) - 1.31,392 Esteban Ocon (Alpine) - 1.31,542

Mercedes-coureurs begonnen vorig jaar ook sterk in Miami

De eerste vrije training vertoont veel gelijkenissen met de eerste trainingen van vorig jaar in Miami. Toen klokte Russell de tweede tijd, om vervolgens de snelste te zijn in de tweede training. Tijdens de kwalificatie en de race konden de Mercedes-coureurs geen rol van betekenis spelen.

WK-leider Verstappen hoopt in Miami zijn voorsprong op nummer twee Pérez uit te breiden. Pérez eindigde in de openingssessie als elfde en gaf 1,4 seconden toe op Russell. Verstappen begint met zes punten voorsprong op Pérez aan de race van zondag (93 om 87 punten).

De tweede vrije training begint vrijdagavond om 23.30 uur. De kwalificatie is zaterdag om 22.00 uur en zondag om 21.30 uur gaat de race van start.

