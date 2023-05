De paddock ligt op het veld van het Hard Rock Stadium, de coureurs racen langs een haven met nepwater en de Formule 1 zelf lijkt bijzaak te zijn. Welkom bij de Grand Prix van Miami, waarin alles op zijn Amerikaans over de top is.

"Is that the Ferrari car?" Een Amerikaanse VIP-gast die vrijdagmiddag voorafgaand aan de eerste vrije training het geluk heeft om door de pits te mogen lopen, heeft geen idee dat hij niet voor de pitbox van Ferrari, maar bij de pitbox van tweevoudig wereldkampioen Max Verstappen staat. Sinds de Netflix-serie Drive to Survive heeft Amerika de Formule 1 omarmt, maar voor de koningsklasse van de autosport valt er ook nog een hoop te winnen.

En dat geldt zeker in Miami, waar de Formule 1 vorig jaar voor het eerst neerstreek. De organisatie had destijds al groots uitgepakt, maar er was ook kritiek. De coureurs klaagden over het asfalt, dat niet tegen de hitte bestand was en daardoor snel kapot ging. Fans betaalden duizenden euro's voor tickets, maar kregen daar veelal een slechte festivalervaring voor terug.

Dit jaar moet dat allemaal anders zijn, al moet nog blijken of dat is gelukt. De organisatie heeft in ieder geval nog groter uitgepakt dan de eerste editie. Het entertainmentprogramma met onder meer een optreden van de Nederlandse deejay Tiësto zit propvol, de ticketprijzen zijn iets verlaagd en de overvolle paddock van vorig jaar is verplaatst naar het veld van het Hard Rock Stadium.

De Formule 1-paddock bevindt zich in Miami op het veld van het Hard Rock Stadium. Foto: Getty Images

De Vries en Verstappen kunnen nieuwe paddock wel waarderen

Het is voor het eerst dat een Formule 1-paddock volledig is ingericht op het veld van een stadion. Het Hard Rock Stadium is voornamelijk de thuishaven van NFL-ploeg Miami Dolphins, maar staat ook te boek als een van de meest veelzijdige stadions ter wereld. Vier weken geleden vond bijvoorbeeld op hetzelfde veld nog het ATP-tennistoernooi van Miami plaats. In de afgelopen maanden werden er ook onder meer concerten gehouden en voetbalwedstrijden gespeeld.

Nyck de Vries, die dit weekend zijn zesde race in de Formule 1 rijdt, kijkt zijn ogen uit op het veld van de Dolphins. "Het is gewoon cool om verschillende van dit soort ervaringen te beleven", vertelt de coureur van AlphaTauri, voorafgaand aan het weekend, in gesprek met NU.nl.

"Je ziet duidelijk dat de promoters dit jaar veel hebben geïnvesteerd in het evenement. Vorig seizoen waren er nog best veel uitdagingen, misschien hebben ze het toen op bepaalde vlakken onderschat. Maar je kan duidelijk zien dat ze dit jaar beter voorbereid zijn. De paddock is heel vermakelijk en ziet er cool uit. Ik vind het leuk."

Ook Verstappen kan de nieuwe paddock wel waarderen. "Het ziet er geweldig uit. Voor ons is het nu een van de beste paddocks om in te werken. Het voelt wel wat gek om opeens midden in een stadion te staan, maar het is heel gaaf."

Max Verstappen in de paddock van het Hard Rock Stadium. Foto: Getty Images

Ticket voor GP Miami kost gemiddeld bijna 1.300 euro

De veelbesproken nephaven van vorig jaar is ook gebleven. Tussen bocht 6, bocht 7 en bocht 8 is een kunstmatige haven aangelegd waarop fans vanaf een jacht naar de Formule 1 kunnen kijken. De haven moet de toeschouwers een soort Monaco-beleving geven. Opvallend genoeg liggen de jachten niet in echt water, maar zijn ze aangelegd op een grote strook blauw vinyl.

De nephaven leverde vorig jaar flink wat reacties op social media op. Sommige fans konden wel lachen om de creativiteit van de organisatie, terwijl anderen het showelement overdreven vonden. Bovendien was een kaartje voor de 'Miami Marina' voor de gewone Formule 1-fan niet te betalen. Een ticket om de race vanaf een jacht te bekijken kostte 9.500 dollar, omgerekend ruim 8.600 euro. Die prijs is dit jaar niet veranderd.

De jachten maken deel uit van een heuse boulevard waar naast de nephaven dit jaar twee (echte) zwembaden staan en verschillende restaurantjes zijn neergezet. Op de boten zelf zijn een paar honderd man welkom, de boulevard is ingericht voor zo'n duizend toeschouwers.

Naast de nephaven is er aan de andere kant van het circuit ook een strand uit de grond gepompt met echt zand en echte strandstoelen. Alleen het zeewater ontbreekt. Voor een paar duizend euro extra kan je wel gebruikmaken van de Beach Club, een heuse strandtent met verschillende bars en zwembaden. Je staat daar ook vooraan bij de optredens van artiesten zoals Tiësto en de Jonas Brothers.

Hoewel de meeste ticketprijzen dit jaar iets zijn verlaagd, blijft de Grand Prix van Miami voor de fans een van de duurste races om te bezoeken. Een kaartje voor drie dagen kost gemiddeld 1.439 dollar per persoon, omgerekend bijna 1.300 euro. Ter vergelijking, een weekendkaart voor de Grand Prix van Nederland in Zandvoort kost gemiddeld 440 euro. Niettemin is de race van zondag nagenoeg uitverkocht en worden er bijna 100.000 toeschouwers verwacht.

De nephaven in Miami waarop vermogende bezoekers naar de race kunnen kijken. Foto: AFP

Van Verstappen mag entertainmentgehalte wel minder

Maak je ronde over het Miami International Autodrome compleet en je hebt het gevoel dat de Formule 1 bijzaak is. Alles draait om het feest. Vrijdag tijdens de vrije trainingen kwam het geluid van de auto's nauwelijks boven de muziek van de verschillende deejays uit.

Van Verstappen, die vorig jaar de eerste editie van de Grand Prix van Miami op zijn naam schreef, mag het entertainmentgehalte in de Formule 1 wel iets minder. De Red Bull-rijder heeft al vaker aangegeven dat hij vindt dat Grand Prix-weekenden door alle verplichtingen te druk zijn geworden voor de coureurs en herhaalt die woorden voorafgaand aan het raceweekend in Florida nog een keer.

"Het wordt meer, meer en meer, dat is de laatste paar jaar al zo", zegt de tweevoudig wereldkampioen. "Als je puur een raceliefhebber bent wordt het soms allemaal wel iets te veel entertainment."