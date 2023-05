Pérez wil winst in Bakoe niet ophangen aan safetycar: 'Anders had ik Max ingehaald'

Sergio Pérez denkt dat hij de Grand Prix van Azerbeidzjan zondag ook had gewonnen als de safetycar niet het circuit was opgekomen. De Mexicaan pakte door de safetycar de leiding in Bakoe en stond die niet meer af.

"Ik denk dat ik Max gewoon had ingehaald als die safetycar niet de baan op was gekomen", vertelde de 33-jarige Pérez donderdag stellig in de paddock van Miami, waar komend weekend de vijfde Grand Prix van het seizoen op het programma staat. "Je weet het natuurlijk nooit zeker, maar Max had het erg moeilijk op zijn banden. Ik zat er al heel dicht achter voor hij die pitstop maakte."

Verstappen werd kort nadat Nyck de Vries was gecrasht naar binnen gehaald. Een aantal seconden later kwam de safetycar naar buiten, waardoor Pérez met minder tijdverlies een pitstop kon maken en zo de leiding overnam van Verstappen. Pérez hield Verstappen met enige marge achter zich en won zijn tweede race van het jaar.

"Ik won in Bakoe op pure racesnelheid", benadrukte Pérez, die wel vaker sterk voor de dag komt op stratencircuits. "Het klopt dat ik van stratencircuits hou, maar verder maakt het me niet uit of ik op een stratencircuit of op een klassiek circuit rijd. Als ik zo kan rijden op Bakoe, kan ik dat overal."

Pérez vond dat hij in Bakoe sterker was dan Verstappen. "Als je de race op pure snelheid hebt gewonnen, doe je sommige dingen gewoon beter dan je teamgenoot. Max en zijn engineers gaan kijken waar ik tijd op hem won en zullen daar ongetwijfeld lessen uittrekken. Datzelfde doe ik ook als hij mij verslagen heeft."

Pérez zegt beter met banden te kunnen omgaan

Pérez, die ervan overtuigd is dat hij dit jaar wél de titelstrijd kan aangaan met Verstappen, heeft afgelopen winter met zijn engineers uitgebreid geanalyseerd op welke vlakken hij zich kon verbeteren. Het belangrijkste verbeterpunt: het sparen van zijn banden, iets waar hij in eerdere seizoenen nog in uitblonk.

De coureur, die begin 2021 de overstap maakte van Racing Point naar Red Bull, heeft op dat vlak naar eigen zeggen lang de tijd nodig gehad om te wennen aan de auto van Red Bull. "Zoals ik altijd gewend was om mijn banden te sparen, lukte dat bij Red Bull opeens niet meer."

"Ik moest veel dingen opnieuw leren in de Red Bull-auto, waaronder dus het bandensparen. In de loop van vorig seizoen ging dat al beter, maar het lukte me nog niet om volledig mijn banden te controleren. Dat kan ik nu wel. Ik voel me in dat opzicht nu veel meer een Red Bull-coureur."