Zonder dat ze met elkaar spraken is kou tussen Verstappen en Russell uit de lucht

Max Verstappen en George Russell hebben het incident bij de sprintrace in Bakoe achter zich gelaten. Zonder dat ze met elkaar hebben gesproken, is de lucht geklaard. De twee coureurs botsten vorige week zowel op als naast de baan in Azerbeidzjan.

"Hoe het tussen mij en George gaat? Verschrikkelijk slecht!" Verstappen reageerde donderdag in Miami sarcastisch toen hij door een Britse journalist werd gevraagd naar zijn verhouding met Russell.

De auto van Verstappen raakte tijdens een duel met Russell in Azerbeidzjan beschadigd. Na afloop van de sprintrace haalde Verstappen voor het oog van de camera verhaal bij de Britse coureur.

"Mensen willen graag horen dat het nu heel slecht gaat tussen ons, maar er is helemaal niets aan de hand", vervolgde Verstappen op serieuzere toon. "We hebben niet met elkaar gesproken. Dat was ook niet nodig, het gaat helemaal prima."

Russell: 'Weet zeker dat we elkaar gewoon een hand geven'

Een aantal minuten eerder had Russell woorden van gelijke strekking gesproken. "Er is een hele hoop over gezegd en geschreven", zei de enkelvoudig Grand Prix-winnaar. "Het was duidelijk dat hij behoorlijk pissig was, maar dit soort dingen kunnen gebeuren in de racerij."

Volgens Russell hoeft de lucht tussen hem en Verstappen niet geklaard te worden. "Want er is niet aan de hand. Als ik hem tegenkom, zeg ik hem gedag. Ik weet zeker dat hij hetzelfde zal doen en dat we elkaar gewoon een hand zullen geven zoals altijd."