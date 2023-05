Verstappen vindt dat saaie races erbij horen: 'Voetbal is ook niet altijd spannend'

Max Verstappen maakt zich niet druk om saaie races in de Formule 1. Na afloop van de Grand Prix van Azerbeidzjan zondag was er van onder meer Mercedes-teambaas Toto Wolff kritiek, maar volgens Verstappen horen minder enerverende races er ook gewoon bij.

"Met voetballen heb je soms ook saaie wedstrijden", zei Verstappen vrijdag in de paddock van het Miami International Autodrome, waar dit weekend de Grand Prix van Miami op het programma staat.

"Je kan natuurlijk niet alles manipuleren om het spannend te maken. Het hoort er soms bij. Soms verwacht je juist dat er gekke dingen gebeuren en dan gebeurt er niks. En soms verwacht je een saaie wedstrijd en dan gebeuren er heel veel gekke dingen. Dat is in alle sporten zo."

Verstappen lijkt samen met teamgenoot Sergio Pérez dit seizoen verreweg de snelste auto te hebben. Het Red Bull-duo won dit jaar tot dusver alle vier de races en lijken onderling te gaan uitmaken wie de wereldtitel gaat pakken.

"Als een team dominant is proberen ze dingen te veranderen, maar als team zijnde hebben wij er altijd wel goed op gereageerd", antwoordde Verstappen op de vraag of de Formule 1 volgend seizoen mogelijk regelwijzigingen gaat doorvoeren om de dominantie van Red Bull een halt toe te roepen. "Daar maak ik me niet zoveel zorgen om."

'Achteraf hadden we buiten moeten blijven in Bakoe'

Het ging in de paddock van Miami ook nog een tijdje over de Grand Prix van Azerbeidzjan waarin Verstappen mede door een verkeerd getimede pitstop de zege moest laten aan Pérez. Verstappen werd kort nadat Nyck de Vries was gecrasht naar binnen gehaald. Een aantal seconden later kwam de safetycar naar buiten waardoor Pérez met minder tijdverlies een pitstop kon maken en zo de leiding overnam van Verstappen.

Verstappen vond dat zijn team daarmee een fout had gemaakt. "Ik heb het na de wedstrijd ook meteen teruggekeken", zei de tweevoudig wereldkampioen. "Ik zag in de auto al dat daar een AlphaTauri stilstond, maar ik kon niet zien dat er wiel helemaal naar de andere kant keek. Natuurlijk is het achteraf makkelijk analyseren. Maar als je naar de laatste twee jaar kijkt hoe makkelijk er een safetycar of rode vlag komt, vind ik dat we gewoon buiten hadden moeten blijven."

"Ik ben ook niet boos of zo, maar natuurlijk is dat wel jammer", vervolgde Verstappen, die nog wel aan de leiding van het kampioenschap staat. "Ik heb natuurlijk ook wel eens wedstrijden gewonnen omdat een safetycar mij juist goed uitkwam. Iedereen staat natuurlijk ook onder druk aan de pitmuur. Ik was ook over de radio aan het praten om te vertellen dat mijn banden niet helemaal top voelden. Maar met de wetenschap hoe snel er een safetycar kan komen hadden we buiten moeten blijven."