Zorgen bij F1-coureurs over moeizaam inhalen: 'Gaat de verkeerde kant op'

Al voor de Grand Prix van Azerbeidzjan hebben de Formule 1-coureurs vrijwel unaniem hun zorgen over het inhalen geuit. Aangezien dat in de koningsklasse steeds moeilijker wordt, snappen ze niet dat er ook komend weekend in Miami kortere DRS-zones zijn. Dat was in Bakoe ook al zo.

"Niemand begreep waarom ze daar korter werden. Er is ook niets aan ons gevraagd", reageerde George Russell van Mercedes donderdag in Miami. "De redelijk saaie race in Bakoe spreekt denk ik voor zich. En we hadden het vooraf bij de rijdersbriefing al aangekaart. Het DRS is er om het inhalen makkelijker te maken. En in Bakoe waren de zones duidelijk te kort."

Donderdag werd duidelijk dat de twee belangrijkste van in totaal drie DRS-zones in Miami 75 meter korter zijn. De coureurs kunnen daardoor korter hun achtervleugel openklappen voor meer topsnelheid. Dat heeft effect op de kwalificatie, waarin DRS in die zones open mag, maar vooral op het inhalen in de race. Dan mag een coureur het alleen doen als hij op een eerder meetpunt binnen een seconde van een concurrent rijdt.

"Hopelijk worden ze niet bij elke race korter", zei Charles Leclerc bezorgd. "Het is al steeds moeilijker om andere auto's te volgen. De DRS-zones nog korter maken, dat gaat echt de verkeerde kant op."

Max Verstappen uitte na de race in Azerbeidzjan al zijn bedenkingen, vooral omdat de huidige generatie auto's te stug en te zwaar (796 kilo) is. Dat maakt alternatieve lijnen rijden om in te halen lastig. "Idealiter worden de auto's eerst een stuk lichter. Dat zou al helpen, al is dat niet zo makkelijk", voegde de Limburger er donderdag aan toe.

Volgens Max Verstappen maakt het hoge gewicht van de huidige auto's het inhalen lastiger. Foto: Getty Images

Auto's wegontwikkeld van oorspronkelijke intentie

Russell ziet dat de auto's die in 2022 zijn geïntroduceerd om het inhalen juist makkelijker te maken steeds verder weg worden ontwikkeld van hun oorspronkelijke doel. "Ze zien er inmiddels heel anders uit en het inhalen is daardoor moeilijker geworden", vindt de Mercedes-coureur. "De slipstream is bij deze auto's ook minder. Dat helpt niet mee."

Nieuwe regels zijn niet snel doorgevoerd, maar Russell ziet als voorzitter van rijdersvakbond GPDA wel een andere oplossing. "We kunnen beginnen met andere banden. Een eenstopper is nu te makkelijk."

De Brit ziet wel in dat de coureurs daar ook verantwoordelijk voor zijn. "We hebben juist steeds gevraagd om een consistente band. Maar andere compounds verhogen de kans dat coureurs sneller door hun banden heen zijn. We gaan wel met Pirelli in gesprek, want ook wij willen graag goeie races."

Het circuit in Miami.

'Meer kijken naar wat er dit jaar gebeurt'

Een gesprek over inhalen voerden de coureur in Bakoe dus al met de FIA, maar dat haalde niets uit. Dat constateerde ook Lando Norris. "We hebben erover gehad, maar hier in Miami zijn de zones opnieuw korter. De FIA kijkt dan naar hoeveel er vorig jaar is ingehaald, maar ze moeten veel meer kijken naar wat er dit jaar gebeurt."

"Het hangt er wel van af in welke auto je zit en met wie je racet", voegde de McLaren-coureur eraan toe. "Wij zijn de langzaamste op het rechte stuk, dus ik wil altijd wel DRS. Red Bull heeft niet eens DRS nodig", verwees hij naar de hoge topsnelheid van Verstappens auto.

"Ik wil liever helemaal geen DRS in de Formule 1", besloot Verstappen. "Maar met deze auto's kan dat gewoon niet. Zeker als er weinig snelheidsverschil is, heb je gewoon geen kans om in te halen. Zeker niet in een kortere DRS-zone."