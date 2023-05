De Vries wil Bakoe gauw vergeten: 'Het helpt dat we weer snel kunnen racen'

Nyck de Vries is blij dat hij dit weekend in Miami alweer kan racen om de kater van een week geleden in Bakoe weg te spoelen. De Nederlander had in Azerbeidzjan een competitieve auto, maar bleef door verschillende crashes gedurende het weekend opnieuw puntloos.

"Het helpt dat we weer snel kunnen racen", zei de 28-jarige De Vries op een persconferentie in het Hard Rock Stadium, het stadion waar het stratencircuit in Miami omheen is gebouwd. "Ondanks het resultaat waren er nog steeds een aantal positieve punten die ik mee kon nemen na die race."

Het belangrijkste positieve punt voor De Vries was dat zijn AlphaTauri in Bakoe zeer competitief leek. In de eerste vrije training was hij als zesde geëindigd. Door crashes in de kwalificatie en race kon hij zijn veelbelovende start geen vervolg geven. Teamgenoot Yuki Tsunoda eindigde als tiende en scoorde daarmee een WK-punt.

De Vries bleef door zijn uitvalbeurt voor de vierde race op rij puntloos en staat daardoor laatste in het kampioenschap. Dat hij de meeste circuits die tot nog toe voorbij zijn gekomen niet kent en dat er in het begin van het seizoen voornamelijk op stratencircuits wordt geracet, wil hij niet als excuus gebruiken.

"Een stratencircuit is voor iedereen even lastig", vervolgde de voormalig Formule 2-kampioen. "Dus ik ga ook niet naar excuses zoeken. De marges zijn klein voor alle coureurs. Een foutje wordt op stratencircuits hard afgestraft. Dat zal dit weekend niet anders zijn."

De Vries denkt dat AlphaTauri ook in Miami competitief kan zijn

De Vries is al een aantal dagen in Miami om zich voor te bereiden op het klimaat in Florida. De coureurs moeten dit weekend in tropische temperaturen in actie komen. "Gisteren heb ik nog 10 kilometer hard gelopen met een jas een trui en een broek aan", vertelde hij eerder op de dag bij de hospitality-ruimte van zijn team AlphaTauri.

"Ik had drie lagen kleding aan terwijl mijn trainer topless naast me aan het hardlopen was. Die warmte wordt wel heel lastig om mee om te gaan, het is een lange race. Je hartslag is daardoor hoger en je lichaam krijgt geen tijd om af te koelen. Daardoor blijft je hartslag ook zo hoog."

Wat het circuit betreft heeft De Vries goede hoop dat zijn auto ook in Miami competitief gaat zijn. "De baan lijkt ook wel een beetje op Bakoe, al moeten we hier meer een compromis zien te vinden tussen topsnelheid en downforce. Het team heeft hard gewerkt om progressie te boeken. Ik heb veel vertrouwen dat we hier ook competitief kunnen zijn."