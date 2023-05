FIA kort ook in Miami DRS-zones in ondanks kritiek van coureurs

Ondanks kritiek van diverse Formule 1-coureurs past de FIA ook voor de Grand Prix van Miami de lengte van de DRS-zones aan. De twee belangrijkste inhaalzones van het stratencircuit in de Amerikaanse stad zijn komend weekend 75 meter korter dan in 2022.

Bij de Grand Prix in Azerbeidzjan kortte de wedstrijdleiding de belangrijkste DRS-zone ook al in. Na afloop van de weinig enerverende race in Bakoe wezen meerdere coureurs daar met de beschuldigende vinger naar.

"Ik weet ook niet waarom ze de zone hebben ingekort, het hielp in ieder geval niet mee", zei Lewis Hamilton. De Mercedes-coureur had een groot gedeelte van de race klem gezeten achter de Ferrari van Carlos Sainz.

Ook de Red Bull-coureurs waren kritisch. "Het was verkeerd om de DRS-zone in te korten. Het wordt al steeds moeilijker om in te halen. Deze auto's hebben meer downforce, maar dat zorgt er ook voor dat het lastiger is om ze te volgen en in te halen", vertelde winnaar Sergio Pérez.

"Het is met deze auto's ook veel moeilijker om andere lijnen te rijden, omdat ze zo stijf geveerd en zwaar zijn. Dat kon met de auto's die we een paar jaar terug hadden wel", voegde Max Verstappen eraan toe. Overigens moet opgemerkt worden dat de Red Bulls door hun zeer effectieve DRS in die zones veel tijd winnen op de concurrentie, zoals in de kwalificatie. Verstappen en Pérez hebben dus een extra reden om te pleiten voor lange DRS-zones.

Het circuit in Miami.

FIA kijkt vooral naar race van vorig jaar

De FIA past de lengte van de zones aan op basis van data van eerdere jaren, of zoals in het geval van Miami de eerste race in 2022. Als uit die data blijkt dat er wel erg makkelijk ingehaald kan worden, dan worden de zones ingekort of wordt het detectiepunt verlegd. In Miami is dat dus gebeurd. Daardoor kunnen de coureurs korter hun achtervleugel openklappen voor minder luchtweerstand.

Maar volgens Verstappen moet er wel rekening mee worden gehouden dat de auto's worden doorontwikkeld, waardoor het inhalen jaar op jaar weer moeilijker wordt. "Als deze regels hetzelfde blijven, dan wordt het ook steeds moeilijker om in te halen", zei de WK-leider over het in 2022 geïntroduceerde regelpakket.

Die regels zijn juist ingevoerd om het inhalen makkelijker te maken. Maar door het stugge karakter van de auto's staan ze "andere lijnen of technieken gewoon niet toe", besloot Verstappen.