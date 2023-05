Tijdschema GP Miami: hoe laat komen Verstappen en De Vries in actie?

De Formule 1-coureurs hebben na de race in Azebeidzjan geen tijd om op adem te komen. Dit weekend strijken ze alweer neer in Florida, waar voor de tweede keer de Grand Prix van Miami op het programma staat. Bekijk hier wanneer Max Verstappen en Nyck de Vries in actie komen.

Tijdschema GP Miami Vrijdag 20.30-21.30 uur: Eerste vrije training

Eerste vrije training Vrijdag 00.00-01.00 uur: Tweede vrije training

Tweede vrije training Zaterdag 18.30-19.30 uur: Derde vrije training

Derde vrije training Zaterdag 22.00-23.00 uur: Kwalificatie

Kwalificatie Zondag 21.30 uur: Race

De Grand Prix van Miami stond in 2022 voor het eerst op de Formule 1-kalender. Toen ontstond er in Florida een mooie strijd tussen Verstappen en Charles Leclerc. In een zinderende slotfase reed de Nederlander naar de zege.