Terugblik: 'Pérez deed niks fout en won verdiend in Azerbeidzjan'

Max Verstappen moest zondag de zege aan zijn Red Bull-teamgenoot Sergio Pérez laten bij de Grand Prix van Azerbeidzjan. Coureur Ho-Pin Tung blikt terug op de vierde race van het seizoen.

De grote vraag die bleef hangen na gisteren: had Max Verstappen wel gewonnen als de safetycar niet naar buiten was gekomen?

"Dat weet je nooit, maar laten we het van een andere kant bekijken. Pérez heeft vrijwel niks fout gedaan en heeft deze race verdiend gewonnen. We steken vaak de loftrompet over Verstappen en dat moeten we nu ook over Pérez doen. Deze race was voor hem om door een ringetje te halen."

"Verstappen leek het wat lastig te hebben met zijn auto. Ik zag dat hij veel last had van onderstuur. Dat is niet handig op een stratencircuit, dan wil je juist een auto hebben die gemakkelijk roteert. Bovendien weten we dat Verstappen sowieso niet van een auto met onderstuur houdt. Wat de pitstop tijdens de safetycar betreft mag Red Bull zichzelf dat ook wel enigszins aanrekenen. Ze zien een auto stilstaan, maar zetten hun besluit om met Verstappen een pitstop te maken toch door."

Verstappen zei na afloop van de race dat hij enige tijd nodig had om de juiste afstellingen te vinden.

"Tijdens de race hoorden we hem over de boordradio klagen over het samenspel tussen differentieel en de zogeheten engine braking. Kort daarna zagen we dat hij last had van behoorlijk wat onderstuur bij het ingaan en in het midden van de bocht. Daardoor raakte hij met zijn achterband de muur bij het uitkomen van de bocht."

"Simpel uitgelegd zorgt het differentieel ervoor hoe het vermogen van de motor naar de achterwielen wordt verdeeld. Daarmee kun je een snelheidsverschil creëren en belangrijker, controleren tussen het linker- en rechterachterwiel. De mate van snelheidsverschil tijdens verschillende fases van een bocht beïnvloedt sterk de balans van een auto. Denk bijvoorbeeld aan het midden van een bocht waar het binnenste wiel een kleinere afstand aflegt dan het buitenste wiel. Hoe minder snelheidsverschil je via het differentieel toelaat, hoe meer onderstuur je een auto geeft. Maar als je bij een bocht aankomt, is het juist belangrijk dat je veel stabiliteit hebt tijdens het remmen. Dan wil je in de meeste gevallen juist weinig snelheidsverschil hebben."

"Daar doelde Verstappen waarschijnlijk op toen hij zijn engineer meldde dat hij ontevreden was over het samenspel tussen de engine braking en het differentieel. Daarvan ondervond hij waarschijnlijk vooral veel last tijdens de overgang van de remfase naar het ingaan van de bocht. In die fase verandert de kracht op het differentieel en daarmee ook de hoeveelheid snelheidsverschil, iets wat op de beelden te zien was door het onvoorspelbare gedrag van de auto. Dat dit niet in orde was, kan ook een gevolg zijn van het nieuwe format, waarbij de teams eigenlijk maar één vrije training de tijd hadden om de juiste mechanische afstellingen te vinden."

Naast Pérez zat ook Charles Leclerc er dit weekend goed bij. Was je verrast door zijn snelheid?

"Op een stratencircuit als dit kan je als rijder net iets meer het verschil maken. Dat kon je goed zien bij Leclerc, die zeker ten opzichte van Sainz superieur was. Dit circuit ligt hem net als Pérez goed. De algehele performance van de Ferrari was ook sterker, waardoor het voor Leclerc met name in de kwalificaties op zijn plek viel."

"Een andere coureur die normaal gesproken ook sterk is op dit soort circuits is Nyck de Vries. Dat zagen we in de Formule 2 in Bakoe al eerder en daar zagen we ook een glimp van toen hij als zesde eindigde in de eerste vrije training. Wat dat betreft is het ontzettend jammer dat hij later op de dag crashte in de kwalificatie."

Hoe kan De Vries er nou voor zorgen dat het kwartje voor hem een keer wél de juiste kant op valt?

"Dat zal hij zelf het beste weten. Maar als je vroeg in het weekend zo'n crash meemaakt, zie je vaak dat je de rest van de dagen achter de feiten aan loopt. Het is heel moeilijk om dat weer om te draaien. De baan verandert snel en constant, dus je bent je eigenlijk alleen maar aan het aanpassen in plaats van dat je performance kan winnen. Er waren meerdere coureurs die de binnenkant van de bocht toucheerden, al liep het voor Nyck wel het slechtst af. Maar we moeten ook concluderen dat het wel gewoon een rijdersfout was, zoals hij zelf ook aangaf."

Wat vond je van de opzet van het nieuwe sprintformat?

"Ik vond dat je het verschil tussen de sprintrace en de Grand Prix goed kon zien. De sprint is een zeer korte race, zonder pitstop. Als coureur moet je dan meteen volle bak gaan. Daarom zorgde de sprintrace ook voor wat meer spektakel dan de Grand Prix. Als je ook maar een kleine mogelijkheid ziet, moet je die als coureur meteen aanpakken."

"Daarom vond ik het ook logisch wat Verstappen bij George Russell deed. Het was voor hem zaak om hem snel voorbij te komen. En het was ook logisch van Verstappen om aan de buitenkant te blijven zitten, want track position is tijdens zo'n korte race extra belangrijk. Dat vond ik een duidelijk verschil met de sprintraces van vorig jaar. Toen zag je dat ze echt heel voorzichtig waren en dat ze geen risico wilden nemen vanwege de consequenties die een crash of groot positieverlies voor de Grand Prix zou kunnen hebben."