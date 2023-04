Ocon 'ontsnapt aan ramp' in pitsstraat: 'Dit had heel fout af kunnen lopen'

Esteban Ocon kwam zondag met de schrik vrij toen hij aan het eind van de Grand Prix van Azerbeidzjan in de pitsstraat nog maar net een aantal fotografen kon ontwijken. Door een misrekening van de FIA eindigde de race in Bakoe bijna in een ramp.

Nog voordat de race ten einde was gekomen waren werknemers van de FIA het einde van de pitsstraat al aan het inrichten voor de podiumceremonie. Er was onder meer een hek voor de ingang van de pits geplaatst en fotografen hadden zich al onder het podium verzameld.

Ocon was alleen nog niet begonnen aan de laatste ronde en moest zijn verplichte pitstop nog maken. De Fransman ging flink in de remmen en kon ternauwernood een aantal fotografen ontwijken. Kort na de race moest Ocon nog altijd bijkomen van de schrik.

"Ik kwam aan met 300 kilometer per uur toen ik opeens hekken zag staan, mensen overal op de baan zag lopen en vol in de ankers moest", vertelde Ocon tegen verschillende media. "Het was gekkenwerk. Vandaag had heel, heel fout af kunnen lopen."

De FIA stelde direct na het incident een onderzoek in. "Het scheelde helemaal niks", vervolgde Ocon. "Als ik me had verremd of mijn rempunt had gemist, waren de gevolgen niet te overzien geweest. Dit had een regelrechte ramp kunnen zijn."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Ocon verwacht actie van de FIA

Volgens Ocon moeten de regels rond het voorbereiden van de podiumceremonie en de andere festiviteiten worden herzien. "Want het is onbegrijpelijk dat er al van alles wordt opgebouwd als de race nog in volle gang is. Ik hoop en verwacht ook dat de FIA hier kritisch naar gaat kijken."

"De oplossing is behoorlijk simpel", aldus de Alpine-coureur, die als vijftiende over de finish kwam. "Voordat alles wordt klaargezet, moeten eerst alle coureurs zijn gefinisht. Dan wordt er sowieso niet meer geracet. Volgens mij is dat geen hogere wiskunde."

Sergio Pérez schreef de race in Bakoe op zijn naam, voor Max Verstappen (tweede) en Charles Leclerc (derde). Het Formule 1-seizoen wordt volgend weekend vervolgd met de Grand Prix van Miami.