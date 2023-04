Nyck de Vries schuldbewust na nieuwe uitvalbeurt: 'Was een heel stomme fout'

Nyck de Vries was zondag schuldbewust na zijn uitvalbeurt in de Grand Prix van Azerbeidzjan. De 28-jarige Fries zag zijn race al in de beginfase tot een einde komen doordat hij in aanraking kwam met de muur.

"Het was een heel stomme fout van mezelf", erkende De Vries voor de camera van Viaplay. "Ik neem de schuld volledig op me, ik ben hiervoor verantwoordelijk."

De Vries, die al achteraan moest beginnen vanwege een crash in de kwalificatie, reed op een alternatieve strategie door te starten op harde banden. De AlphaTauri-coureur had door vroege pitstops van andere coureurs al wat plaatsen goed gemaakt, toen zijn race abrupt ten einde kwam.

De Vries raakte de muur met de binnenkant van zijn wiel en brak zo zijn ophanging af. Daarmee veroorzaakte hij ook een safetycar die later cruciaal bleek te zijn voor de uitkomst van de race. "Ik reed net iets te dicht bij de muur. Dat was gewoon erg zonde. Wellicht was ik wat ongeduldig achter Zhou; ik zat daar een beetje vast. Maar dat maakt het natuurlijk niet goed. Ik heb die fout nog steeds gemaakt."

'Heeft geen zin hier te lang in blijven hangen'

Met zijn uitvalbeurt kwam voor De Vries, die dit jaar voor het eerst een volledig Formule 1-seizoen rijdt, een rampweekend ten einde. Vrijdag crashte hij in de kwalificatie, zaterdagochtend eindigde hij als laatste in de sprintkwalificatie en in de sprintrace was hij indirect de oorzaak van de uitvalbeurt van teamgenoot Yuki Tsunoda.

"Natuurlijk kan je dit een dramatisch weekend noemen, het mag duidelijk zijn dat dit niet is waarop we hadden gehoopt", vervolgde De Vries. "Maar het heeft geen zin hier te lang in te blijven hangen. Volgende week zijn er weer nieuwe kansen."