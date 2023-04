Verstappen worstelt met auto in Bakoe: 'Het was gewoon niet goed'

Max Verstappen kon zondag duidelijk aanwijzen waardoor hij niet lekker uit de verf kwam tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan. De Nederlander finishte als tweede achter teamgenoot Sergio Pérez, vooral doordat hij veel met zijn auto worstelde.

Verstappen lag al snel aan de leiding in Bakoe, maar moest die ook vlug weer afstaan door een ongunstige safetycarsituatie. Die werd veroorzaakt door landgenoot Nyck de Vries. Terwijl Verstappen net was gestopt, konden Pérez en Charles Leclerc dat doen terwijl de safetycar al op de baan was.

"Dat kwam natuurlijk niet goed uit", stelde Verstappen na afloop vast. Over de keuze om te stoppen zal nog worden nagepraat binnen Red Bull. "Ik kan het zelf natuurlijk niet zien, maar volgens mij was wel duidelijk dat de auto van De Vries een probleem had, dus misschien hadden we voor iets anders moeten kiezen."

Toch was dat niet de hoofdreden waardoor het niet goed liep voor de WK-leider. Hij worstelde vooral met de balans in zijn Red Bull. "Die was gewoon niet goed. Het voelde niet lekker bij het aanremmen en insturen van bochten. Dat is precies waar je het vertrouwen nodig hebt om er goed in te gaan", vertelde Verstappen.

De Limburger ging vervolgens lang met zijn team in conclaaf over de instellingen op zijn stuur om het weggedrag te verbeteren. "Daardoor maakte ik nog een foutje in bocht 1, omdat ik iets op het stuur aanpaste."

'Ik kon gewoon niet aanvallen'

Het duurde lang voor Verstappen zijn Red Bull weer onder helemaal in bedwang had. "Maar toen had ik ook al te veel van mijn banden gevraagd. Ik probeerde wel aan te zetten richting Pérez, maar kon gewoon niet aanvallen."

Uiteindelijk moest Verstappen genoegen nemen met de tweede plaats. "Dat is gezien de omstandigheden niet zo verkeerd. Als je tweede wordt en je hebt geen idee waarom, maak je je zorgen. Maar nu heb ik weer veel geleerd over de auto."

"Je hebt dagen waarop alles perfect loopt en onze auto pijlsnel is, en soms gaat het minder", zei de Nederlander vol berusting. "Dan is de auto nog steeds pijlsnel. En je leert er altijd weer van. Het was ook een rommelig weekend zo bij elkaar."