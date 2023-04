Verstappen geklopt door teamgenoot Pérez in GP Azerbeidzjan, De Vries valt uit

Sergio Pérez heeft zondag de Grand Prix van Azerbeidzjan gewonnen. De Mexicaan was zijn teamgenoot Max Verstappen in Bakoe te snel af. De WK-leider verloor de leiding door een ongunstige safetycarsituatie en moest genoegen nemen met de tweede plaats. De van pole vertrokken Charles Leclerc werd derde in de Ferrari.

Met de 25 punten voor de overwinning komt Pérez dichter bij zijn teamgenoot. Die heeft er dankzij de tweede plaats nu 94, Pérez komt op 87 punten.

Een slecht weekeinde voor Nyck de Vries in Bakoe eindigde met een uitvalbeurt nadat de Nederlander de muur raakte met zijn AlphaTauri. Eerder crashte de Friese coureur vrijdag al in de kwaliticatie.

Tot overmaat van ramp pakte de safetycar die het gevolg was van zijn crash slecht uit voor zijn landgenoot Verstappen. Pérez profiteerde, al was er nog een lange race te gaan waarin de Mexicaan de kopman van Red Bull knap achter zich hield.

De vierde plaats was voor Fernando Alonso in de Aston Martin, die zo voor het eerst in 2023 buiten het podium finishte. Carlos Sainz werd vijfde in de tweede Ferrari, voor Mercedes-coureur Lewis Hamilton. Lance Stoll werd zevende met zijn Aston Martin, voor George Russel (Mercedes). De laatste punten waren voor Lando Norris van McLaren en Yuki Tsunoda in de AlphaTauri. Russell pakte in de slotronde het punt voor de snelste ronde.

Top tien GP Azerbeidzjan 1. Sergio Pérez (Red Bull)

2. Max Verstappen (Red Bull)

3. Charles Leclerc (Ferrari)

4. Fernando Alonso (Aston Martin)

5. Carlos Sainz (Ferrari)

6. Lewis Hamilton (Mercedes)

7. Lance Stroll (Aston Martin)

8. George Russell (Mercedes)

9. Lando Norris (McLaren)

10. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

Onder druk staande Verstappen maakte ongelukkige pitstop

Leclerc hield in de eerste ronden na de start nog even stand, maar zodra het DRS-systeem beschikbaar was zoefden de beide Red Bulls direct langs de Ferrari-coureur. Pérez hield zijn teamgenoot daardoor in het vizier en zette direct druk op de Nederlander, die het lastig had met zijn banden.

Red Bull haalde Verstappen daarom naar binnen voor een pitstop, maar deed dat terwijl De Vries stilstond na zijn contact met de muur. Precies toen de WK-leider de pits uitreedt begon een safetycarsituatie, die dus nadelig uitpakte voor Verstappen. Pérez en Verstappen konden stoppen terwijl Verstappen langzaam reed en kwamen dus voor de Nederlander weer de baan op.

Verstappen kan niet in de aanval bij Pérez

Terwijl Pérez het veld vervolgens weer op gang trok ging Verstappen meteen langs Leclerc, terug naar de tweede plaats. Van een snelle aanval op zijn leidende teamgenoot kwam het daarna niet. Verstappen verloor langzaam maar zeker terrein en was ontevreden over zijn auto.

Na de schermutselingen in de openingsfase gebeurde er weinig meer in de race. Pérez controleerde race vooraan en reed zo naar de zesde overwinning uit zijn loopbaan. De laatste vijf zeges van de Mexicaan pakte hij op een stratencircuit zoals Bakoe.