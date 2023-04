Vooruitblik GP Azerbeidzjan: Stelt gefrustreerde Verstappen orde op zaken?

Met Max Verstappen op de tweede startplaats begint zondag om 13.00 uur de hoofdrace van de Grand Prix van Azerbeidzjan. Het weekend in Bakoe verloopt allesbehalve naar wens voor de WK-leider, die zaterdag boos was op George Russell en op het sprintraceformat van de Formule 1. Zondag kan hij orde op zaken stellen.

De race op het stratencircuit aan de Kaspische Zee is ouderwets. Geen poespas met extra kwalificaties, maar gewoon 51 ronden lang voluit richting de finish.

Wel heeft de safetycar het dit weekend druk in Bakoe. Zaterdag mocht Bernd Mayländer met zijn Mercedes de baan op in de sprintrace en ook in de Formule 2 draaide de Duitser veel rondjes. Verder werden de twee kwalificatiesessies van de Formule 1 stilgelegd. De aard van deze baan leidt ertoe dat er veel crashes zijn.

Een van die crashes was van Charles Leclerc, die desondanks opperbest presteert in Bakoe. In beide kwalificaties was de Monegask de snelste in een Ferrari die op papier onderdoet voor de Red Bull.

De rode auto is wel snel in het opwarmen van de banden, sneller dan de Red Bull. Daarvan profiteert Leclerc. "En Charles heeft hier gewoon veel vertrouwen, anders ben je hier niets steeds zo sterk in de kwalificatie", zei Verstappen.

1:40 Afspelen knop Waarom de Red Bull zo veel sneller is dan de andere F1-auto's

Ferrari komt topsnelheid tekort om zich te weren

Toch bleek zaterdag al in de sprintrace dat de Ferrari de banden uiteindelijk meer belast. Ook komt de auto topsnelheid tekort om zich echt te weren tegen de Red Bull. Sergio Pérez ging er uiteindelijk makkelijk voorbij.

Verstappen had dat normaal gesproken ook gedaan met een intacte auto. Maar de schade na een tik van George Russells Mercedes vertraagde de RB19 van de Nederlander flink. Russell start zondag als elfde, dus die hoeft Verstappen niet te vrezen.

Leclerc was realistisch: "In de race komen we echt tekort op de Red Bull. Dus ik ga voor de winst, maar moet blij zijn met een podiumplaats." De Monegask moet hopen op veel safetycars, die hem een strategisch voordeel kunnen bieden. Die kans greep hij vorig jaar ook in Bakoe, tot de Ferrari de geest gaf. Maar normaal gesproken komt de dreiging voor Verstappen niet van Leclerc.

Mogelijke strategie (51 ronden) Eenstopper medium-hard (stop in ronde 13-18)

Tweestopper medium-hard-hard (stop ronde 10-15 en ronde 25-33)

Pérez is vastberaden om voor de winst te gaan

Die dreiging komt wel van Pérez, de winnaar van de sprintrace. De Mexicaan is een uitblinker op stratencircuits en Bakoe is een van de plaatsen waar hij weinig onderdoet voor zijn teamgenoot. Pérez start weliswaar als derde, maar is vastberaden om zondag voor de winst te gaan. "Ik ga ervoor vechten en moet gewoon zorgen dat ik lever als het erop aankomt", zei hij.

De schade aan de auto van Verstappen is zondag weer hersteld. Ondanks de strikte parc fermé-regels mogen teams kapotte onderdelen vervangen voor onderdelen van dezelfde specificatie. Red Bull heeft weliswaar nieuwe sidepods op de auto, maar er kwamen geen geluiden uit het team dat daar geen reserveonderdelen voor waren.