Tsunoda boos op AlphaTauri-teamgenoot De Vries: 'Hij drukte me tegen de muur'

Yuki Tsunoda had zaterdag na de sprintrace in Bakoe geen goed woord over voor zijn AlphaTauri-teamgenoot Nyck de Vries. Volgens de Japanner werd hij door De Vries tegen de muur gedrukt, waardoor hij schade opliep aan zijn vleugel.

Tsunoda raakte kort daarna nog een keer de muur en viel uit met een kapotte ophanging. "Ik maakte contact met een coureur en daardoor raakte mijn voorvleugel beschadigd", zei Tsunoda, die heel goed wist dat hij het over De Vries had, bij Viaplay.

Over de boordradio had Tsunoda tijdens de race namelijk al zijn beklag over De Vries gedaan. "Nyck de Vries heeft me geraakt", zei hij letterlijk.

"Ik had totaal geen ruimte, hij drukte me gewoon de muur in", vervolgde Tsunoda voor de televisiecamera's. "Daardoor verloor ik mijn voorvleugel en eigenlijk was mijn race toen al ten einde. Het gebeurt de laatste jaren wel vaker dat ik hier uitval, zelfs als ik op een goede plek start. Morgen begin ik op de achtste plek, dus hopelijk kan ik dan wel een goed resultaat boeken."

De Vries: 'Onze snelheid belooft iets voor morgen'

De Vries had waarschijnlijk niet in de gaten dat hij zijn teamgenoot had geraakt. De Fries, die als achttiende startte en als veertiende over de finish kwam, was vooral te spreken over zijn eigen race. "Onze snelheid belooft iets voor morgen", was De Vries optimistisch.

"Het was jammer dat ik wat tijd achter Lando Norris verloor, want hij reed heel langzaam. Maar desalniettemin was het een prima race en ik hoop dat we morgen nog een paar plekken kunnen pakken."