Russell verdedigt: 'Ik ga niet aan de kant omdat hij Max Verstappen heet'

George Russell vindt dat hij zaterdag niets fout heeft gedaan bij het gevecht met Max Verstappen in Bakoe. De Brit clashte in de openingsronde van de sprintrace met de Nederlander, die daarbij schade opliep.

"Ik ben hier om te vechten en om te winnen. Ik ga niet aan de kant omdat hij Max Verstappen heet", zei de 25-jarige Russell bij Viaplay. "Ik dacht dat Max naar me toe zou komen om mijn hand te schudden en te zeggen dat we een mooi gevecht hadden, maar hij was een stuk bozer dan ik had verwacht."

De gemoederen liepen zowel tijdens als na de sprintrace hoog op tussen Verstappen en Russell. Verstappen verloor bij de start zijn derde plek aan Russell nadat zij in de openingsronde bochten lang met elkaar aan het knokken waren. Beiden raakten elkaar, waarbij Verstappen flink wat schade aan zijn sidepod opliep.

Verstappen zocht Russell na het einde van de race direct op, maar de uitkomst van de discussie was onbevredigend. "In mijn beleving zat ik aan de binnenkant en reed ik op de ideale lijn", legde Russell uit nadat hij als vierde over de finish was gekomen.

"Ik was verbaasd dat hij zijn positie behield. Het was de eerste ronde van een sprintrace op een stratencircuit met koude banden. Hij kent de risico's in die positie. Er was van mij geen intentie om contact te maken, maar hij bracht me in een moeilijke positie. Het was heel risicovol voor ons beiden. Hij maakte contact met de muur en dat was het."

'Als hij me aan de buitenkant wil inhalen neemt hij een risico'

Russell benadrukte dat hij de binnenkant van de bocht zat en daarmee op de ideale lijn reed. "Ik race al in de karts sinds ik acht jaar oud ben. Dan geldt al de regel: als jij aan de binnenkant van de bocht zit, heb jij het recht om die bocht te houden. Dat is een bekende regel in de autosport. Max is ervaren genoeg en een geweldige racer. Hij weet dat. Als hij me aan de buitenkant wil inhalen neemt hij een risico."

Verstappen wist Russell met zijn beschadigde auto kort na de safetycarperiode in te halen. De regerend kampioen was daarna niet meer bij machte om Charles Leclerc (tweede) en Sergio Pérez (eerste) te verschalken en eindigde als tweede.

"Zoals ik al zei was ik verrast dat hij in die positie bleef zitten, want hij had die positie al verloren. Hij had de positie moeten opgeven, maar in plaats daarvan nam hij risico. Hij had veel geluk dat hij geen lekke band opliep. Ik heb hem zoveel mogelijk ruimte gegeven, maar de start op een circuit als dit blijft uitdagend voor ons allemaal."