Verstappen boos op Russell na fel duel: 'Snap niet dat je zo veel risico moet nemen'

Max Verstappen is totaal niet te spreken over het risico dat George Russell zaterdag nam aan het begin van de sprintrace in Azerbeidzjan. Volgens de Nederlander gaf de Mercedes-coureur hem te weinig ruimte op het stratencircuit. Verstappen liep schade op aan zijn auto en finishte uiteindelijk als derde.

Vlak na de finish spraken Russell en Verstappen elkaar even om de lucht te klaren, maar zover kwam het niet. De Red Bull-coureur riep zelfs na dat Russell de volgende keer hetzelfde kan verwachten.

"Ik snap gewoon niet waarom je zo veel risico moet nemen in de eerste ronde", zei een gefrustreerde Verstappen later. "We hebben allemaal koude banden, maar dan moet je niet zo op de limiet gaan. Hij kon het allemaal mooi verklaren, maar het slaat nergens op. Door hem zit er nu een gat in mijn sidepod."

De Nederlander noemde Russell een 'dickhead', al stelde hij later nooit problemen met de Engelsman te hebben gehad. "Maar ik gaf hem nu gewoon genoeg ruimte. Het is niet dat hij de binnenkant van de bocht raakte. Blijkbaar is het moeilijk voor ze om geen Red Bulls te raken", sneerde Verstappen na.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Verstappen knokte zich met schade terug

Door het felle duel met Russell zakte Verstappen van de derde naar de vierde plek. Hij knokte zich in het restant van de sprintrace wel weer naar de derde positie, achter Ferrari-coureur Charles Leclerc en zijn winnende teamgenoot Sergio Pérez.

Door het ellenbogenwerk van Russell reed zijn Red Bull niet meer zoals daarvoor. "De auto ging alle kanten op, de balans was flink verstoord. Het comprimeerde echt mijn hele race. Ik bleef nog wel in de buurt van Leclerc, maar mijn banden waren te heet geworden om nog echt in de aanval te gaan."

Verstappen kon uiteindelijk wel leven met de uitslag. "Het is oké dat we als derde zijn geëindigd. We hebben een paar goede punten gepakt. Het is wat het is."

Het was de eerste keer dit Formule 1-seizoen dat er een sprintrace werd verreden. De hoofdrace staat zondag om 13.00 uur op het programma. Verstappen kwalificeerde zich vrijdag als tweede voor de Grand Prix, achter Leclerc.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.