Pérez wint in Bakoe eerste sprintrace van F1-seizoen, Verstappen derde

Sergio Pérez heeft zaterdag de eerste sprintrace van het seizoen in Azerbeidzjan gewonnen. Max Verstappen moest op het stratencircuit in Bakoe genoegen nemen met de derde plaats, achter de van poleposition vertrokken Charles Leclerc. WK-leider Verstappen liep in de openingsronde al schade op aan zijn auto bij een duel met George Russell.

De zege leverde Pérez acht punten op, waardoor de Red Bull-coureur twee punten inloopt op Verstappen. Die ging direct na afloop de discussie aan met Russell, die niet echt schuldbewust leek.

Samen met de twee polepositions die Leclerc al pakte in Bakoe is zijn tweede plaats het eerste echte succes voor de Ferrari-coureur, die een moeizamen seizoensstart had met twee uitvalbeurten.

De vierde plaats was uiteindelijk voor Russell, die Carlos Sainz in de tweede Ferrari achter zich hield. Fernando Alonso werd zesde in de Aston Martin voor Lewis Hamilton in de tweede Mercedes. Het laatste puntje op de achtste plaats was voor Aston Martin-coureur Lance Stroll.

Nyck de Vries werkte zich vanaf de achttiende startplaats op naar plek veertien in de AlphaTauri. De Nederlander beleeft tot nu toe een moeizaam weekend in Bakoe.

Top tien sprintrace Bakoe 1. Sergio Pérez (Red Bull)

2. Charles Leclerc (Ferrari)

3. Max Verstappen (Red Bull)

4. George Russell ( Mercedes)

5. Carlos Sainz (Ferrari)

6. Fernando Alonso (Aston Martin)

7. Lewis Hamilton (Mercedes)

8. Lance Stroll (Mercedes)

9. Alexander Albon (Williams)

10. Oscar Piastri (McLaren)

Verstappen loopt schade op bij ellenbogenwerk Russell

Verstappen kreeg het al direct na de start aan de stok met Russell, die zijn Mercedes drie bochten achter elkaar met veel ellenbogenwerk naast de Red Bull van de WK-leider zette. Verstappen uitte zijn onvrede, maar moest de Brit wel laten gaan. Van het team kreeg de Nederlander te horen dat er schade was aan zijn auto.

Het gevecht werd daarna onderbroken door een crash van Yuki Tsunoda, die een wiel verloor toen hij de betonnen muur raakte. Eerst wilde de wedstrijdleiding dat oplossen met een virtuele safetycar, maar door de grote hoeveelheid rotzooi op de baan moest toch de echte safetycar het asfalt op.

Pérez kan direct in de aanval bij Leclerc

Zodra Leclerc het veld weer op gang trok, sloeg Verstappen meteen toe bij Russell om zijn derde plaats terug te pakken. Pérez bleek daarna sneller dan Leclerc en ging de Ferrari bij de eerste mogelijkheid op het lange rechte stuk met DRS open voorbij.

Het lukte de Mexicaan daarna niet echt om weg te rijden bij Leclerc. Verstappen slaagde er ook niet in om een aanval te plaatsen op de Ferrari-coureur. Pas in de slotfase kreeg Pérez een echt gaatje, waardoor Leclerc zijn slipstream kwijtraakte en het dus lastiger kreeg tegen Verstappen. Die drong nog wel even aan, maar kon Leclerc niet echt meer bedreigen.

De hoofdrace van de Grand Prix van Azerbeidzjan met Leclerc op pole en Verstappen vanaf de tweede startplaats begint zondag om 13.00 uur.